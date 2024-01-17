https://ria.ru/20240117/britaniya-1921818558.html
Замминистра науки Британии не смог отличить Марс от Солнца
Замминистра науки Британии не смог отличить Марс от Солнца - РИА Новости, 17.01.2024
Замминистра науки Британии не смог отличить Марс от Солнца
Заместитель министра науки, инноваций и технологий Великобритании Эндрю Гриффит, в ведении которого находятся космические проекты, во время визита в лондонский... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:16
2024-01-17T12:16
2024-01-17T15:10
в мире
марс
великобритания
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840493661_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b2c8f42d342f7e6ff8c25dce50af2899.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заместитель министра науки, инноваций и технологий Великобритании Эндрю Гриффит, в ведении которого находятся космические проекты, во время визита в лондонский Музей науки перепутал Солнце с Марсом, а Юпитер — с Сатурном, пишет издание House. "Все становится понятно, когда он указывает на подвешенную в Музее науки сферу, которая меняет вид от планеты к планете, и заявляет: "А это у нас Марс!", после чего сотрудник мягко сообщает ему, что на самом деле это Солнце. Не успокоившись, Гриффит восклицает: "Вот это — Сатурн!", когда планета меняется. Сотрудник вмешивается: "Нет-нет, это Юпитер", — говорится в статье.Сам Гриффит, который стал замминистра в ноябре, признал, что еще учится работать в новой должности. Кроме того, по его словам, он — "не энциклопедия". В интервью House замминистра назвал саму идею освоения космоса захватывающей, но подчеркнул, что не стал бы платить за то, чтобы побывать там в качестве космического туриста. "Это для других людей", — добавил он. При этом он назвал Великобританию "великой космической державой", чьи исследования и инновации необходимы для реализации проектов по колонизации Марса. Комментируя привлечение частного капитала в отрасль, Гриффит отметил, что для этого требуется классическое решение в виде "повышения осведомленности". "Я думаю, что наличие таких вещей, как космическая стратегия, которой у Великобритании не было до недавнего времени, дает людям долгосрочную дорожную карту, чтобы они понимали, что мы делаем как правительство", — заявил замминистра.В октябре Космическое агентство Великобритании заключило с американской компанией Axiom Space соглашение, предполагающее отправку британских космонавтов на МКС. Это станет первой британской независимой космической миссией, предполагается, что она обойдется в более чем 200 миллионов фунтов стерлингов.
https://ria.ru/20240116/sputnik-1921579453.html
марс
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840493661_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_c328eea5516e4b28429ccd37bfc48e7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марс, великобритания, космос - риа наука
В мире, Марс, Великобритания, Космос - РИА Наука
Замминистра науки Британии не смог отличить Марс от Солнца
House: британский замминистра науки Гриффит перепутал Марс и Солнце
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Заместитель министра науки, инноваций и технологий Великобритании Эндрю Гриффит, в ведении которого находятся космические проекты, во время визита в лондонский Музей науки перепутал Солнце с Марсом, а Юпитер — с Сатурном, пишет издание House
.
«
"Все становится понятно, когда он указывает на подвешенную в Музее науки сферу, которая меняет вид от планеты к планете, и заявляет: "А это у нас Марс!", после чего сотрудник мягко сообщает ему, что на самом деле это Солнце. Не успокоившись, Гриффит восклицает: "Вот это — Сатурн!", когда планета меняется. Сотрудник вмешивается: "Нет-нет, это Юпитер", — говорится в статье.
Сам Гриффит, который стал замминистра в ноябре, признал, что еще учится работать в новой должности. Кроме того, по его словам, он — "не энциклопедия".
В интервью House замминистра назвал саму идею освоения космоса захватывающей, но подчеркнул, что не стал бы платить за то, чтобы побывать там в качестве космического туриста. "Это для других людей", — добавил он.
При этом он назвал Великобританию
"великой космической державой", чьи исследования и инновации необходимы для реализации проектов по колонизации Марса. Комментируя привлечение частного капитала в отрасль, Гриффит отметил, что для этого требуется классическое решение в виде "повышения осведомленности".
"Я думаю, что наличие таких вещей, как космическая стратегия, которой у Великобритании не было до недавнего времени, дает людям долгосрочную дорожную карту, чтобы они понимали, что мы делаем как правительство", — заявил замминистра.
В октябре Космическое агентство Великобритании заключило с американской компанией Axiom Space соглашение, предполагающее отправку британских космонавтов на МКС. Это станет первой британской независимой космической миссией, предполагается, что она обойдется в более чем 200 миллионов фунтов стерлингов.
"Роскосмос" получил первый снимок со второго спутника "Арктика-М"