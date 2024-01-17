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Замминистра науки Британии не смог отличить Марс от Солнца

Замминистра науки Британии не смог отличить Марс от Солнца - РИА Новости, 17.01.2024

Замминистра науки Британии не смог отличить Марс от Солнца

Заместитель министра науки, инноваций и технологий Великобритании Эндрю Гриффит, в ведении которого находятся космические проекты, во время визита в лондонский... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:16

2024-01-17T12:16

2024-01-17T15:10

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заместитель министра науки, инноваций и технологий Великобритании Эндрю Гриффит, в ведении которого находятся космические проекты, во время визита в лондонский Музей науки перепутал Солнце с Марсом, а Юпитер — с Сатурном, пишет издание House. "Все становится понятно, когда он указывает на подвешенную в Музее науки сферу, которая меняет вид от планеты к планете, и заявляет: "А это у нас Марс!", после чего сотрудник мягко сообщает ему, что на самом деле это Солнце. Не успокоившись, Гриффит восклицает: "Вот это — Сатурн!", когда планета меняется. Сотрудник вмешивается: "Нет-нет, это Юпитер", — говорится в статье.Сам Гриффит, который стал замминистра в ноябре, признал, что еще учится работать в новой должности. Кроме того, по его словам, он — "не энциклопедия". В интервью House замминистра назвал саму идею освоения космоса захватывающей, но подчеркнул, что не стал бы платить за то, чтобы побывать там в качестве космического туриста. "Это для других людей", — добавил он. При этом он назвал Великобританию "великой космической державой", чьи исследования и инновации необходимы для реализации проектов по колонизации Марса. Комментируя привлечение частного капитала в отрасль, Гриффит отметил, что для этого требуется классическое решение в виде "повышения осведомленности". "Я думаю, что наличие таких вещей, как космическая стратегия, которой у Великобритании не было до недавнего времени, дает людям долгосрочную дорожную карту, чтобы они понимали, что мы делаем как правительство", — заявил замминистра.В октябре Космическое агентство Великобритании заключило с американской компанией Axiom Space соглашение, предполагающее отправку британских космонавтов на МКС. Это станет первой британской независимой космической миссией, предполагается, что она обойдется в более чем 200 миллионов фунтов стерлингов.

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в мире, марс, великобритания, космос - риа наука