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Британские ВМС сообщили о неизвестном беспилотнике у побережья Йемена - РИА Новости, 17.01.2024
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01:28 17.01.2024
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Британские ВМС сообщили о неизвестном беспилотнике у побережья Йемена
Британские ВМС сообщили о неизвестном беспилотнике у побережья Йемена - РИА Новости, 17.01.2024
Британские ВМС сообщили о неизвестном беспилотнике у побережья Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации о неизвестном... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:28
2024-01-17T01:28
в мире
йемен
великобритания
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации о неизвестном беспилотнике, замеченном к юго-востоку от побережья Йемена, власти занимаются расследованием и просят суда быть осторожными. "UKMTO получило сообщения о неизвестном беспилотнике, замеченном примерно в 150 морских милях к юго-востоку от города Эш-Шихр, Йемен. Власти занимаются расследованием. Судам следует проплывать с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности", - говорится в заявлении ведомства. На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://ria.ru/20240116/sudno-1921657595.html
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в мире, йемен, великобритания, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Великобритания, Военная операция США и Британии в Йемене
Британские ВМС сообщили о неизвестном беспилотнике у побережья Йемена

Британские ВМС: к юго-востоку от побережья Йемена замечен неизвестный БПЛА

© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль ВМС Великобритании
Корабль ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
Корабль ВМС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации о неизвестном беспилотнике, замеченном к юго-востоку от побережья Йемена, власти занимаются расследованием и просят суда быть осторожными.
«
"UKMTO получило сообщения о неизвестном беспилотнике, замеченном примерно в 150 морских милях к юго-востоку от города Эш-Шихр, Йемен. Власти занимаются расследованием. Судам следует проплывать с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности", - говорится в заявлении ведомства.
На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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