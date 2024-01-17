Британские ВМС сообщили о неизвестном беспилотнике у побережья Йемена
Британские ВМС: к юго-востоку от побережья Йемена замечен неизвестный БПЛА
© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль ВМС Великобритании
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
Корабль ВМС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации о неизвестном беспилотнике, замеченном к юго-востоку от побережья Йемена, власти занимаются расследованием и просят суда быть осторожными.
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"UKMTO получило сообщения о неизвестном беспилотнике, замеченном примерно в 150 морских милях к юго-востоку от города Эш-Шихр, Йемен. Власти занимаются расследованием. Судам следует проплывать с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности", - говорится в заявлении ведомства.
На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.