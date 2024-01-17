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Британские ВМС сообщили о неизвестном беспилотнике у побережья Йемена

Британские ВМС сообщили о неизвестном беспилотнике у побережья Йемена - РИА Новости, 17.01.2024

Британские ВМС сообщили о неизвестном беспилотнике у побережья Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации о неизвестном... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T01:28

2024-01-17T01:28

2024-01-17T01:28

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великобритания

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации о неизвестном беспилотнике, замеченном к юго-востоку от побережья Йемена, власти занимаются расследованием и просят суда быть осторожными. "UKMTO получило сообщения о неизвестном беспилотнике, замеченном примерно в 150 морских милях к юго-востоку от города Эш-Шихр, Йемен. Власти занимаются расследованием. Судам следует проплывать с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности", - говорится в заявлении ведомства. На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

https://ria.ru/20240116/sudno-1921657595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, йемен, великобритания, военная операция сша и британии в йемене