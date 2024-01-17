https://ria.ru/20240117/blinken-1921938526.html

СМИ: Блинкен не смог улететь из Давоса на своем самолете из-за поломки

СМИ: Блинкен не смог улететь из Давоса на своем самолете из-за поломки - РИА Новости, 17.01.2024

СМИ: Блинкен не смог улететь из Давоса на своем самолете из-за поломки

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из швейцарского Давоса, где он принимал участие в экономическом форуме, из-за критической... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T20:07

2024-01-17T20:07

2024-01-17T20:07

в мире

сша

давос

брюссель

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из швейцарского Давоса, где он принимал участие в экономическом форуме, из-за критической неисправности воздушного судна, на котором путешествует дипломат, сообщает Bloomberg. "Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из Давоса по расписанию в среду из-за критической поломки его воздушного судна", — пишет издание. Сообщается, что на самолете Boeing 737, куда уже успел сесть Блинкен вместе с его сопровождением, обнаружилась утечка кислорода. Поломку оказалось невозможно устранить, и самолет был признан небезопасным для полета. В результате из Брюсселя в Цюрих Блинкену пригнали другой самолет, на котором он смог улететь, а многие его помощники и члены пресс-пула, сопровождавшие госсекретаря в Швейцарии, были вынуждены искать коммерческие рейсы для возвращения в Вашингтон.

https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html

сша

давос

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, давос, брюссель, энтони блинкен