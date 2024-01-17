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СМИ: Блинкен не смог улететь из Давоса на своем самолете из-за поломки
СМИ: Блинкен не смог улететь из Давоса на своем самолете из-за поломки - РИА Новости, 17.01.2024
СМИ: Блинкен не смог улететь из Давоса на своем самолете из-за поломки
Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из швейцарского Давоса, где он принимал участие в экономическом форуме, из-за критической... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:07
2024-01-17T20:07
2024-01-17T20:07
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ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из швейцарского Давоса, где он принимал участие в экономическом форуме, из-за критической неисправности воздушного судна, на котором путешествует дипломат, сообщает Bloomberg. "Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из Давоса по расписанию в среду из-за критической поломки его воздушного судна", — пишет издание. Сообщается, что на самолете Boeing 737, куда уже успел сесть Блинкен вместе с его сопровождением, обнаружилась утечка кислорода. Поломку оказалось невозможно устранить, и самолет был признан небезопасным для полета. В результате из Брюсселя в Цюрих Блинкену пригнали другой самолет, на котором он смог улететь, а многие его помощники и члены пресс-пула, сопровождавшие госсекретаря в Швейцарии, были вынуждены искать коммерческие рейсы для возвращения в Вашингтон.
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в мире, сша, давос, брюссель, энтони блинкен
В мире, США, Давос, Брюссель, Энтони Блинкен
СМИ: Блинкен не смог улететь из Давоса на своем самолете из-за поломки
Bloomberg: Блинкен не смог улететь из Давоса на своем самолете из-за поломки