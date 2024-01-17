https://ria.ru/20240117/bezopasnost-1921909200.html

В КНДР рассказали подробности встречи Путина с главой МИД республики

В КНДР рассказали подробности встречи Путина с главой МИД республики - РИА Новости, 17.01.2024

В КНДР рассказали подробности встречи Путина с главой МИД республики

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе состоявшейся накануне протокольной встречи в Кремле обсудили вопросы... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:24

2024-01-17T17:24

2024-01-17T17:35

россия

корейский полуостров

владимир путин

цой сон хи

ким чен ын

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе состоявшейся накануне протокольной встречи в Кремле обсудили вопросы совместного процветания и развития, а также обеспечения мира и безопасности в регионе, сообщило северокорейское агентство ЦТАК. "В беседе еще раз подтверждены позиции обеих сторон стимулировать динамичное развитие всеобщих двусторонних отношений в соответствии с глубоким стремлением народов двух стран открыть новый период расцвета стратегических и традиционных корейско-российских отношений дружбы для достижения совместного процветания и развития, тесно сотрудничать и взаимодействовать для обеспечения мира и безопасности в регионе и на планете", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что беседа прошла от начала и до конца в теплой дружественной атмосфере. Глава МИД КНДР передала российскому президенту теплый привет от председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Владимир Путин в ответ попросил передать северокорейскому руководителю поздравления с Новым годом. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что во время встречи президента России и северокорейским министром иностранных обсуждалась как ситуация на Корейском полуострове, так и по международные дела, но главный акцент был на развитии двусторонних отношений. Он подчеркнул КНДР - это очень важный партнер России, и Москва нацелена на дальнейшее развитие отношений с Пхеньяном во всех областях, включая чувствительные.

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html

россия

корейский полуостров

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россия, корейский полуостров, владимир путин, цой сон хи, ким чен ын, в мире