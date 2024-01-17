https://ria.ru/20240117/besporyadki-1921912440.html

На Коморских островах оппозиция начала беспорядки из-за результатов выборов

На Коморских островах оппозиция начала беспорядки из-за результатов выборов - РИА Новости, 17.01.2024

На Коморских островах оппозиция начала беспорядки из-за результатов выборов

Беспорядки начались на Коморских островах после объявления итогов президентских выборов, протестующие разгромили главное полицейское управление в столице... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:38

2024-01-17T17:38

2024-01-17T18:50

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Беспорядки начались на Коморских островах после объявления итогов президентских выборов, протестующие разгромили главное полицейское управление в столице государства Морони, сообщает местное издание Habari Za Comores.Выборы президента островного государства в Индийском океане состоялись в воскресенье, 14 января. Во вторник избирком объявил победителем действующего президента Азали Ассумани. В ответ пять кандидатов, которые помимо Ассумани участвовали в выборах, назвали их недействительными и потребовали отменить.По данным издания, правоохранители бежали из центрального комиссариата полиции в Морони, который подвергся атаке. Трое полицейских ранены, один из них тяжело. Уничтожены служебные машины во дворе здания.Газета также сообщает о забаррикадированных улицах в Морони, жители которого жгут автомобильные покрышки. В городе закрыты школы и магазины. Как отмечается, протестами охвачен весь остров Гранд-Комор, на котором расположена столица.Как передает агентство Франс Пресс, в Морони подожжено несколько зданий, в том числе дом министра транспорта Бьянрифи Тармиди. Центр столицы с населением около 100 тысяч человек оцеплен силами порядка. В некоторых районах в полицейских кидают камни, в ответ они применяют слезоточивый газ. Дорога на аэропорт перекрыта. Авиакомпания Air Comores сообщила о приостановке внутренних рейсов "из-за плохой погоды".Коморские острова — архипелаг, состоящий из трех главных островов, расположенных в 250 километрах от юго-восточного побережья Африки. Вследствие нескольких военных и политических переворотов Коморские острова добились в 1975 году независимости от Франции. Еще один остров архипелага — Майотта — по результатам референдума остался за Францией.

https://ria.ru/20231002/separatizm-1899773810.html

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коморские острова

франция

индийский океан

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в мире, коморские острова, франция, индийский океан