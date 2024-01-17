https://ria.ru/20240117/besporyadki-1921860758.html
В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках
В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках - РИА Новости, 17.01.2024
В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках
В Башкирии возбудили уголовное дело после массовых беспорядков перед залом суда в Баймаке, сообщили РИА Новости в экстренных службах республики. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:34
2024-01-17T14:34
2024-01-17T16:38
происшествия
баймак
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
республика башкортостан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 17 янв — РИА Новости. В Башкирии возбудили уголовное дело после массовых беспорядков перед залом суда в Баймаке, сообщили РИА Новости в экстренных службах республики.Сегодня, 17 января, Баймакский районный суд вынес приговор Фаилю Алчинову*. Его признали виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку и приговорили к четырем годам лишения свободы. Как установил суд, в апреле Алчинов выступил на сходе в селе Ишмурзино и оскорбил кавказцев и жителей Средней Азии.Накануне башкирское МВД обратило внимание на распространявшиеся в соцсетях призывы к несанкционированной акции перед зданием суда и призвало людей не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. Местные СМИ писали о задержании нескольких нарушителей, которые планировали проведение несогласованного митинга.По информации собеседника агентства, в результате правоохранительные органы возбудили против участников несанкционированной акции уголовное дело о массовых беспорядках. Им грозит до 15 лет лишения свободы."Это очень серьезная статья Уголовного кодекса, из разряда особо тяжких. Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное. Советую одуматься и не ломать себе жизнь, тем более что все спорные вопросы можно решить законным путем", — прокомментировал ситуацию журналистам председатель общественного совета МВД по региону Рафаил Диваев. Комментариями МВД по Башкирии РИА Новости пока не располагает.Накануне Росфинмониторинг добавил Алчинова в список террористов-экстремистов за участие в экстремистской организации "Башкорт"**.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.** Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921865630.html
https://ria.ru/20231208/besporyadki-1914510856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, баймак, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Баймак, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Республика Башкортостан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках
В Башкирии возбудили уголовное дело о массовых беспорядках у суда в Баймаке
УФА, 17 янв — РИА Новости. В Башкирии возбудили уголовное дело после массовых беспорядков перед залом суда в Баймаке, сообщили РИА Новости в экстренных службах республики.
Сегодня, 17 января, Баймакский районный суд вынес приговор Фаилю Алчинову*. Его признали виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку и приговорили к четырем годам лишения свободы. Как установил суд, в апреле Алчинов выступил на сходе в селе Ишмурзино и оскорбил кавказцев и жителей Средней Азии.
Духовенство в Башкирии прокомментировало приговор экстремисту Алчинову*
Накануне башкирское МВД
обратило внимание на распространявшиеся в соцсетях призывы к несанкционированной акции перед зданием суда и призвало людей не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. Местные СМИ писали о задержании нескольких нарушителей, которые планировали проведение несогласованного митинга.
По информации собеседника агентства, в результате правоохранительные органы возбудили против участников несанкционированной акции уголовное дело о массовых беспорядках. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
"Это очень серьезная статья Уголовного кодекса, из разряда особо тяжких. Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное. Советую одуматься и не ломать себе жизнь, тем более что все спорные вопросы можно решить законным путем", — прокомментировал ситуацию журналистам председатель общественного совета МВД по региону Рафаил Диваев.
Комментариями МВД по Башкирии РИА Новости пока не располагает.
Накануне Росфинмониторинг
добавил Алчинова в список террористов-экстремистов за участие в экстремистской организации "Башкорт"**.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
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