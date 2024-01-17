https://ria.ru/20240117/besporyadki-1921860758.html

В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках

В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках - РИА Новости, 17.01.2024

В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках

В Башкирии возбудили уголовное дело после массовых беспорядков перед залом суда в Баймаке, сообщили РИА Новости в экстренных службах республики. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:34

2024-01-17T14:34

2024-01-17T16:38

происшествия

баймак

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

республика башкортостан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 17 янв — РИА Новости. В Башкирии возбудили уголовное дело после массовых беспорядков перед залом суда в Баймаке, сообщили РИА Новости в экстренных службах республики.Сегодня, 17 января, Баймакский районный суд вынес приговор Фаилю Алчинову*. Его признали виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку и приговорили к четырем годам лишения свободы. Как установил суд, в апреле Алчинов выступил на сходе в селе Ишмурзино и оскорбил кавказцев и жителей Средней Азии.Накануне башкирское МВД обратило внимание на распространявшиеся в соцсетях призывы к несанкционированной акции перед зданием суда и призвало людей не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. Местные СМИ писали о задержании нескольких нарушителей, которые планировали проведение несогласованного митинга.По информации собеседника агентства, в результате правоохранительные органы возбудили против участников несанкционированной акции уголовное дело о массовых беспорядках. Им грозит до 15 лет лишения свободы."Это очень серьезная статья Уголовного кодекса, из разряда особо тяжких. Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное. Советую одуматься и не ломать себе жизнь, тем более что все спорные вопросы можно решить законным путем", — прокомментировал ситуацию журналистам председатель общественного совета МВД по региону Рафаил Диваев. Комментариями МВД по Башкирии РИА Новости пока не располагает.Накануне Росфинмониторинг добавил Алчинова в список террористов-экстремистов за участие в экстремистской организации "Башкорт"**.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921865630.html

https://ria.ru/20231208/besporyadki-1914510856.html

баймак

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, баймак, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)