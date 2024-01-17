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Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 17.01.2024 (обновлено: 13:49 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/bespilotnik-1921833377.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 17.01.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
В Валуйском городском округе Белгородской области сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:00
2024-01-17T13:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Валуйском городском округе Белгородской области сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба", — написал он.По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, добавил губернатор, отметив, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В Минобороны подтвердили, что около 12:00 силы противовоздушной обороны уничтожили очередной украинский БПЛА. Эта атака стала третьей с начала суток: в 02:40 ночи силы ПВО сбили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника, а утром — еще четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и два дрона.С конца прошлого года Белгород подвергается массированным обстрелам, особенно сильным был удар 30 декабря. Тогда ВСУ также применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО "Вампир". Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в Минобороны, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Владимир Путин назвал эту атаку терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240116/udary-1921701200.html
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921803421.html
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
Над Белгородской областью сбили беспилотник

Гладков: ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Валуйском городском округе Белгородской области сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба", — написал он.
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, добавил губернатор, отметив, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
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В Минобороны подтвердили, что около 12:00 силы противовоздушной обороны уничтожили очередной украинский БПЛА. Эта атака стала третьей с начала суток: в 02:40 ночи силы ПВО сбили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника, а утром — еще четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и два дрона.
С конца прошлого года Белгород подвергается массированным обстрелам, особенно сильным был удар 30 декабря. Тогда ВСУ также применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО "Вампир". Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в Минобороны, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Владимир Путин назвал эту атаку терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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