https://ria.ru/20240117/bespilotnik-1921833377.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 17.01.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

В Валуйском городском округе Белгородской области сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:00

2024-01-17T13:00

2024-01-17T13:49

специальная военная операция на украине

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917343943_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_deb003a2bd6eac84054d972cd856f32a.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Валуйском городском округе Белгородской области сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба", — написал он.По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, добавил губернатор, отметив, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В Минобороны подтвердили, что около 12:00 силы противовоздушной обороны уничтожили очередной украинский БПЛА. Эта атака стала третьей с начала суток: в 02:40 ночи силы ПВО сбили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника, а утром — еще четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и два дрона.С конца прошлого года Белгород подвергается массированным обстрелам, особенно сильным был удар 30 декабря. Тогда ВСУ также применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО "Вампир". Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в Минобороны, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Владимир Путин назвал эту атаку терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240116/udary-1921701200.html

https://ria.ru/20240117/obstrel-1921803421.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область