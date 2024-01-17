https://ria.ru/20240117/bespilotnik-1921833377.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 17.01.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
В Валуйском городском округе Белгородской области сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:00
2024-01-17T13:00
2024-01-17T13:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Валуйском городском округе Белгородской области сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба", — написал он.По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, добавил губернатор, отметив, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В Минобороны подтвердили, что около 12:00 силы противовоздушной обороны уничтожили очередной украинский БПЛА. Эта атака стала третьей с начала суток: в 02:40 ночи силы ПВО сбили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника, а утром — еще четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и два дрона.С конца прошлого года Белгород подвергается массированным обстрелам, особенно сильным был удар 30 декабря. Тогда ВСУ также применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО "Вампир". Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в Минобороны, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Владимир Путин назвал эту атаку терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240116/udary-1921701200.html
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921803421.html
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Гладков: ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости
. В Валуйском городском округе Белгородской области сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
«
"В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба", — написал он.
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, добавил губернатор, отметив, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Валуйский городской округ граничит с ЛНР
, а также с Харьковской областью Украины
и постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ
.
Путин прокомментировал удары ВСУ по российским гражданским объектам
В Минобороны подтвердили, что около 12:00 силы противовоздушной обороны уничтожили очередной украинский БПЛА. Эта атака стала третьей с начала суток: в 02:40 ночи силы ПВО сбили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника, а утром — еще четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и два дрона.
С конца прошлого года Белгород подвергается массированным обстрелам, особенно сильным был удар 30 декабря. Тогда ВСУ также применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО "Вампир". Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в Минобороны, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Владимир Путин
назвал эту атаку терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
ВСУ около 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область