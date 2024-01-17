https://ria.ru/20240117/belgorod-1921758319.html

Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - РИА Новости, 17.01.2024

Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T03:20

2024-01-17T03:20

2024-01-17T03:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

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белгородский район

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."17 января около 02.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью", — рассказали в ведомстве.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбившая семь БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

белгородская область, безопасность, россия, белгород, белгородский район, вооруженные силы украины