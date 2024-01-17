https://ria.ru/20240117/belgorod-1921758319.html
Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - РИА Новости, 17.01.2024
Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T03:20
2024-01-17T03:20
2024-01-17T03:45
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."17 января около 02.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью", — рассказали в ведомстве.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбившая семь БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью уничтожены семь ракет РСЗО "Ольха"