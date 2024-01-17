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Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - РИА Новости, 17.01.2024
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03:20 17.01.2024 (обновлено: 03:45 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/belgorod-1921758319.html
Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - РИА Новости, 17.01.2024
Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T03:20
2024-01-17T03:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
россия
белгород
белгородский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."17 января около 02.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью", — рассказали в ведомстве.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбившая семь БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html
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белгородская область, безопасность, россия, белгород, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью уничтожены семь ракет РСЗО "Ольха"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«
"17 января около 02.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью", — рассказали в ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбившая семь БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьРоссияБелгородБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
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