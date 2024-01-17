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Россия и ЦАР обсудят по линии Минобороны вопрос о создании военной базы
Россия и ЦАР обсудят по линии Минобороны вопрос о создании военной базы - РИА Новости, 17.01.2024
Россия и ЦАР обсудят по линии Минобороны вопрос о создании военной базы
ЦАР и Россия обсуждают по линии минобороны вопрос создания военной базы, сообщили РИА Новости в посольстве России в ЦАР. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T22:01
2024-01-17T22:01
2024-01-17T22:01
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ЦАР и Россия обсуждают по линии минобороны вопрос создания военной базы, сообщили РИА Новости в посольстве России в ЦАР. Со ссылкой на сведения от представителей Минобороны России в ЦАР в посольстве указали, что "вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии минобороны двух стран". "Подбирается место будущего размещения российских военнослужащих. Конкретные сроки прибытия контингента и его численность окончательно не определены", - добавили в посольстве.
https://ria.ru/20231224/tsar-1917729729.html
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Россия и ЦАР обсудят по линии Минобороны вопрос о создании военной базы
Посольство в ЦАР: Москва и Банги обсудят по линии МО создание военной базы
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ЦАР и Россия обсуждают по линии минобороны вопрос создания военной базы, сообщили РИА Новости в посольстве России в ЦАР.
Со ссылкой на сведения от представителей Минобороны России в ЦАР в посольстве указали, что "вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии минобороны двух стран".
"Подбирается место будущего размещения российских военнослужащих. Конкретные сроки прибытия контингента и его численность окончательно не определены", - добавили в посольстве.
Власти ЦАР высказались насчет членства в БРИКС