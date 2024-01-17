https://ria.ru/20240117/baza-1921950786.html

Россия и ЦАР обсудят по линии Минобороны вопрос о создании военной базы

Россия и ЦАР обсудят по линии Минобороны вопрос о создании военной базы - РИА Новости, 17.01.2024

Россия и ЦАР обсудят по линии Минобороны вопрос о создании военной базы

ЦАР и Россия обсуждают по линии минобороны вопрос создания военной базы, сообщили РИА Новости в посольстве России в ЦАР. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T22:01

2024-01-17T22:01

2024-01-17T22:01

россия

цар

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ЦАР и Россия обсуждают по линии минобороны вопрос создания военной базы, сообщили РИА Новости в посольстве России в ЦАР. Со ссылкой на сведения от представителей Минобороны России в ЦАР в посольстве указали, что "вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии минобороны двух стран". "Подбирается место будущего размещения российских военнослужащих. Конкретные сроки прибытия контингента и его численность окончательно не определены", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20231224/tsar-1917729729.html

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россия, цар, в мире