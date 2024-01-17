https://ria.ru/20240117/bastrykin-1921921393.html

Бастрыкин проконтролирует дело о разжигании вражды под Белгородом

Бастрыкин проконтролирует дело о разжигании вражды под Белгородом - РИА Новости, 17.01.2024

Бастрыкин проконтролирует дело о разжигании вражды под Белгородом

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ход расследования уголовного дела о покушении на убийство и разжигании вражды в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:20

2024-01-17T18:20

2024-01-17T18:50

происшествия

белгород

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ход расследования уголовного дела о покушении на убийство и разжигании вражды в Белгородской области, где группа подростков избивала прохожих.Ранее в соцсетях появились несколько видео, на которых группа молодых людей на улице избивает прохожих в Белгороде. Были заведены уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство группой лиц. В региональной прокуратуре заявили, что задержаны пять человек, один находится в розыске. Четверо из задержанных - несовершеннолетние."По поручению председателя Следственного комитета РФ ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства... В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка соблюдению требований миграционного законодательства при получении гражданства Российской Федерации 17-летним подозреваемым ", - говорится в сообщении СК РФ.

https://ria.ru/20240117/napadenie-1921894931.html

белгород

белгородская область

россия

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происшествия, белгород, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин