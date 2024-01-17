https://ria.ru/20240117/bastrykin-1921921393.html
Бастрыкин проконтролирует дело о разжигании вражды под Белгородом
Бастрыкин проконтролирует дело о разжигании вражды под Белгородом - РИА Новости, 17.01.2024
Бастрыкин проконтролирует дело о разжигании вражды под Белгородом
Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ход расследования уголовного дела о покушении на убийство и разжигании вражды в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:20
2024-01-17T18:20
2024-01-17T18:50
происшествия
белгород
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ход расследования уголовного дела о покушении на убийство и разжигании вражды в Белгородской области, где группа подростков избивала прохожих.Ранее в соцсетях появились несколько видео, на которых группа молодых людей на улице избивает прохожих в Белгороде. Были заведены уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство группой лиц. В региональной прокуратуре заявили, что задержаны пять человек, один находится в розыске. Четверо из задержанных - несовершеннолетние."По поручению председателя Следственного комитета РФ ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства... В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка соблюдению требований миграционного законодательства при получении гражданства Российской Федерации 17-летним подозреваемым ", - говорится в сообщении СК РФ.
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происшествия, белгород, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Бастрыкин
Бастрыкин проконтролирует дело о разжигании вражды под Белгородом
СК: Бастрыкин проконтролирует уголовное дело о разжигании вражды под Белгородом