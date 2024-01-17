https://ria.ru/20240117/bashkiriya-1921925373.html

МСБ Башкирии привлек 9,3 млрд рублей с помощью Гарантийного фонда

МСБ Башкирии привлек 9,3 млрд рублей с помощью Гарантийного фонда - РИА Новости, 17.01.2024

МСБ Башкирии привлек 9,3 млрд рублей с помощью Гарантийного фонда

В прошлом году малый и средний бизнес (МСБ) Башкирии привлек 9,3 миллиарда рублей заемных средств за счет поручительств Регионального гарантийного фонда,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:42

2024-01-17T18:42

2024-01-17T18:42

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В прошлом году малый и средний бизнес (МСБ) Башкирии привлек 9,3 миллиарда рублей заемных средств за счет поручительств Регионального гарантийного фонда, сообщает пресс-служба правительства республики. Поручительств предоставлено на 3,8 миллиарда рублей, этот показатель больше в 2,4 раза, чем в 2022 году. 348 предпринимателей Башкирии воспользовались государственной поддержкой в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В регионе удалось заключить 457 договоров поручительств. "Гарантийная поддержка позволяет привлекать заемные средства для реализации своих проектов более широкому кругу предпринимателей. Наш Гарантийный фонд сотрудничает с 20 финансовыми организациями", – цитирует пресс-служба министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустема Афзалова. Он уточнил, что благодаря этому представители малого и среднего бизнеса региона могут получить заем по выгодной процентной ставке. По состоянию на 1 января 2024 года величина средств гарантийного капитала составляет 799,1 миллиона рублей. Максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки составляет 25 миллионов рублей, а совокупный лимит для субъектов МСП - 50 миллионов рублей. Размер поручительства – не более 70% от суммы займа. В сообщении уточняется, что в прошлом году была внедрена возможность применения рассрочки по уплате вознаграждения для субъектов МСП, вошедших в реестр приоритетных инвестиционных проектов. Для того, чтобы получить поддержку, нужно обратиться в организацию-партнер с заявлением на получение кредита (займа) под поручительство Гарантийного фонда. При одобрении кредита финансовой организацией, документы направляются в Гарантийный фонд для принятия решения о предоставлении поручительства. Если решение будет положительным, то заключается трехсторонний договор поручительства между Гарантийным фондом, заемщиком и финансовой организацией.

https://ria.ru/20240117/krym-1921899729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика башкортостан, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса