https://ria.ru/20240117/azerbaydzhan-1921926587.html
Пашинян заявил, что привержен мирной повестке независимо от позиции Баку
Пашинян заявил, что привержен мирной повестке независимо от позиции Баку - РИА Новости, 17.01.2024
Пашинян заявил, что привержен мирной повестке независимо от позиции Баку
Армянская сторона сохраняет приверженность мирной повестке в регионе вне зависимости от позиции Азербайджана, заявил в среду армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:50
2024-01-17T18:50
2024-01-17T18:50
в мире
азербайджан
никол пашинян
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Армянская сторона сохраняет приверженность мирной повестке в регионе вне зависимости от позиции Азербайджана, заявил в среду армянский премьер Никол Пашинян. "Мы от мирной повестки не отказались, не отказываемся и отказываться не будем. Это очень важная констатация, так как это наше политическое видение, и мы провозгласили мирную повестку не по логике Азербайджана, а по нашей логике, конечно, с тем пониманием, что мир - это не односторонний процесс. Но если, например, Азербайджан отступает от мирной повестки, это не означает, что мы также должны отказаться", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, в этом случае, возможно, наоборот необходимо будет усилить акценты, приводить более глубокие обоснования и больше доводов. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом
https://ria.ru/20240111/dogovor-1920781676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, никол пашинян, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Никол Пашинян, Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил, что привержен мирной повестке независимо от позиции Баку
Пашинян: Ереван выступает за мирную повестку вне зависимости от позиции Баку
ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Армянская сторона сохраняет приверженность мирной повестке в регионе вне зависимости от позиции Азербайджана, заявил в среду армянский премьер Никол Пашинян.
"Мы от мирной повестки не отказались, не отказываемся и отказываться не будем. Это очень важная констатация, так как это наше политическое видение, и мы провозгласили мирную повестку не по логике Азербайджана, а по нашей логике, конечно, с тем пониманием, что мир - это не односторонний процесс. Но если, например, Азербайджан отступает от мирной повестки, это не означает, что мы также должны отказаться", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, в этом случае, возможно, наоборот необходимо будет усилить акценты, приводить более глубокие обоснования и больше доводов.
В 2022 году Ереван
и Баку при посредничестве России
, США
и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом
В парламенте Армении прокомментировали слова Алиева о мирном договоре