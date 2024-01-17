https://ria.ru/20240117/azerbaydzhan-1921926587.html

Пашинян заявил, что привержен мирной повестке независимо от позиции Баку

Пашинян заявил, что привержен мирной повестке независимо от позиции Баку - РИА Новости, 17.01.2024

Пашинян заявил, что привержен мирной повестке независимо от позиции Баку

Армянская сторона сохраняет приверженность мирной повестке в регионе вне зависимости от позиции Азербайджана, заявил в среду армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:50

2024-01-17T18:50

2024-01-17T18:50

в мире

азербайджан

никол пашинян

армения

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_0:79:2826:1668_1920x0_80_0_0_cb191702534e6970226bc1b64fb2a583.jpg

ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Армянская сторона сохраняет приверженность мирной повестке в регионе вне зависимости от позиции Азербайджана, заявил в среду армянский премьер Никол Пашинян. "Мы от мирной повестки не отказались, не отказываемся и отказываться не будем. Это очень важная констатация, так как это наше политическое видение, и мы провозгласили мирную повестку не по логике Азербайджана, а по нашей логике, конечно, с тем пониманием, что мир - это не односторонний процесс. Но если, например, Азербайджан отступает от мирной повестки, это не означает, что мы также должны отказаться", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, в этом случае, возможно, наоборот необходимо будет усилить акценты, приводить более глубокие обоснования и больше доводов. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом

https://ria.ru/20240111/dogovor-1920781676.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, никол пашинян, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе