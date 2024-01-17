https://ria.ru/20240117/avtodor-1921774211.html
В "Автодоре" попросили водителей отложить дальние поездки по трассе М-12
В "Автодоре" попросили водителей отложить дальние поездки по трассе М-12 - РИА Новости, 17.01.2024
В "Автодоре" попросили водителей отложить дальние поездки по трассе М-12
"Автодор" просит водителей в ближайшие сутки отложить дальние поездки по трассе М-12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, из-за погодных условий, сообщается в РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T08:59
2024-01-17T08:59
2024-01-17T08:59
общество
авто
москва
казань
канаш
автодор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Автодор" просит водителей в ближайшие сутки отложить дальние поездки по трассе М-12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, из-за погодных условий, сообщается в Telegram-канале госкомпании. "Погодная обстановка на М-12 в Татарстане сейчас. По прогнозу, в ближайшие сутки ожидается до 25 см снега… Просим водителей отложить в ближайшие сутки дальние поездки", - говорится в сообщении. "Автодор" напоминает, что из-за сильного снегопада с ветром нет движения по трассе от чувашского города Канаш до татарстанского села Шали. Водителям, оказавшимся на этом участке, аварийные комиссары совместно с МЧС оказывают необходимую помощь. Эксплуатирующая организация ведет работы по ликвидации последствий стихии, задействована тяжелая техника. Строящаяся трасса М-12 ведет из Москвы до Казани, позднее ее решено было продлить до Екатеринбурга и Тюмени. Движение до столицы Татарстана открыли в конце минувшего года. Стоимость проезда для легковушек - 4,5 тысячи рублей, грузовиков - 9,9 тысячи рублей без учета скидок. От Москвы до Казани по новой автодороге можно доехать всего за 6,5 часов.
https://ria.ru/20240116/dtp-1921620342.html
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общество, авто, москва, казань, канаш, автодор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Авто, Москва, Казань, Канаш, Автодор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В "Автодоре" попросили водителей отложить дальние поездки по трассе М-12
"Автодор": водителям в ближайшие сутки стоит отложить поездки по трассе М-12