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В Челябинской области мальчик обморозил нос, пока ждал автобус
В Челябинской области мальчик обморозил нос, пока ждал автобус - РИА Новости, 17.01.2024
В Челябинской области мальчик обморозил нос, пока ждал автобус
Следственные органы начали проверку информации об обморожении ребенка, который долго стоял на остановке общественного транспорта в ожидании автобуса в городе... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:48
2024-01-17T19:48
2024-01-17T19:48
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Следственные органы начали проверку информации об обморожении ребенка, который долго стоял на остановке общественного транспорта в ожидании автобуса в городе Копейск Челябинской области, сообщило в среду СУСК. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Копейску, в среду опубликована информация о том, что ребёнок после школы, простояв на остановке "Школа №9" 45 минут, ожидая автобус, получил обморожение носа 1 степени. Это зафиксировали в травматологическом отделении, уточняется в соцсети. "В следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится процессуальная проверка по информации из соцмедиа об обморожении несовершеннолетнего в результате долгого ожидания рейсового автобуса на остановке общественного транспорта Копейска по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении. По результатам будет дана правовая оценка действиям либо бездействию перевозчиков и лиц, ответственных за организацию работы городского пассажирского транспорта, уточняется в сообщении. В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости добавили, что надзорным органом Копейска также проводится проверка по данному факту – проверяется исполнение законодательства при осуществлении пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20231212/moroz-1915254962.html
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происшествия, челябинская область, копейск, россия
Происшествия, Челябинская область, Копейск, Россия
В Челябинской области мальчик обморозил нос, пока ждал автобус
Под Челябинском мальчик обморозил нос в ожидании автобуса, СК начал проверку
ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости.
Следственные органы начали проверку информации об обморожении ребенка, который долго стоял на остановке общественного транспорта в ожидании автобуса в городе Копейск Челябинской области, сообщило в среду СУСК
.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Копейску, в среду опубликована информация о том, что ребёнок после школы, простояв на остановке "Школа №9" 45 минут, ожидая автобус, получил обморожение носа 1 степени. Это зафиксировали в травматологическом отделении, уточняется в соцсети.
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"В следственном управлении Следственного комитета РФ
по Челябинской области проводится процессуальная проверка по информации из соцмедиа об обморожении несовершеннолетнего в результате долгого ожидания рейсового автобуса на остановке общественного транспорта Копейска по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.
По результатам будет дана правовая оценка действиям либо бездействию перевозчиков и лиц, ответственных за организацию работы городского пассажирского транспорта, уточняется в сообщении.
В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости добавили, что надзорным органом Копейска также проводится проверка по данному факту – проверяется исполнение законодательства при осуществлении пассажирских перевозок.
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