Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области мальчик обморозил нос, пока ждал автобус - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/avtobus-1921936341.html
В Челябинской области мальчик обморозил нос, пока ждал автобус
В Челябинской области мальчик обморозил нос, пока ждал автобус - РИА Новости, 17.01.2024
В Челябинской области мальчик обморозил нос, пока ждал автобус
Следственные органы начали проверку информации об обморожении ребенка, который долго стоял на остановке общественного транспорта в ожидании автобуса в городе... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:48
2024-01-17T19:48
происшествия
челябинская область
копейск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911386774_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_2306d8817df85effca93925f4bc100f9.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Следственные органы начали проверку информации об обморожении ребенка, который долго стоял на остановке общественного транспорта в ожидании автобуса в городе Копейск Челябинской области, сообщило в среду СУСК. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Копейску, в среду опубликована информация о том, что ребёнок после школы, простояв на остановке "Школа №9" 45 минут, ожидая автобус, получил обморожение носа 1 степени. Это зафиксировали в травматологическом отделении, уточняется в соцсети. "В следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится процессуальная проверка по информации из соцмедиа об обморожении несовершеннолетнего в результате долгого ожидания рейсового автобуса на остановке общественного транспорта Копейска по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении. По результатам будет дана правовая оценка действиям либо бездействию перевозчиков и лиц, ответственных за организацию работы городского пассажирского транспорта, уточняется в сообщении. В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости добавили, что надзорным органом Копейска также проводится проверка по данному факту – проверяется исполнение законодательства при осуществлении пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20231212/moroz-1915254962.html
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
челябинская область
копейск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911386774_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_aee5dd289e761f6e02aff816a45c15e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, копейск, россия
Происшествия, Челябинская область, Копейск, Россия
В Челябинской области мальчик обморозил нос, пока ждал автобус

Под Челябинском мальчик обморозил нос в ожидании автобуса, СК начал проверку

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженная дорога
Заснеженная дорога - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Следственные органы начали проверку информации об обморожении ребенка, который долго стоял на остановке общественного транспорта в ожидании автобуса в городе Копейск Челябинской области, сообщило в среду СУСК.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Копейску, в среду опубликована информация о том, что ребёнок после школы, простояв на остановке "Школа №9" 45 минут, ожидая автобус, получил обморожение носа 1 степени. Это зафиксировали в травматологическом отделении, уточняется в соцсети.
Городской автобус - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса в мороз
12 декабря 2023, 11:33
"В следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится процессуальная проверка по информации из соцмедиа об обморожении несовершеннолетнего в результате долгого ожидания рейсового автобуса на остановке общественного транспорта Копейска по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.
По результатам будет дана правовая оценка действиям либо бездействию перевозчиков и лиц, ответственных за организацию работы городского пассажирского транспорта, уточняется в сообщении.
В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости добавили, что надзорным органом Копейска также проводится проверка по данному факту – проверяется исполнение законодательства при осуществлении пассажирских перевозок.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России
22 декабря 2023, 10:45
 
ПроисшествияЧелябинская областьКопейскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала