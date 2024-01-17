https://ria.ru/20240117/audit-1921784585.html

В ЕС опровергли сообщения СМИ об аудите поставок вооружений Украине

В ЕС опровергли сообщения СМИ об аудите поставок вооружений Украине - РИА Новости, 17.01.2024

В ЕС опровергли сообщения СМИ об аудите поставок вооружений Украине

Внешнеполитическая служба Европейского союза не проводит никакого аудита поставок оружия Украине, ответственность за поставки возложена на сами страны... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:04

2024-01-17T10:04

2024-01-17T10:13

специальная военная операция на украине

евросоюз

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европейская внешнеполитическая служба

нато

германия

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Внешнеполитическая служба Европейского союза не проводит никакого аудита поставок оружия Украине, ответственность за поставки возложена на сами страны сообщества, сообщил РИА Новости представитель Евросоюза.Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленных европейских дипломатов писала, что Брюссель проводит аудит предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения, проверка якобы проходит на фоне заявлений о том, что ряд европейских столиц отправили на Украину меньше оружия, чем могли бы. Сообщалось, что проверку проводит европейская внешнеполитическая служба, которая намерена предоставить европейским столицам свои выводы перед саммитом лидеров стран ЕС 1 февраля. По данным дипломатов, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы внешнеполитической службы. По словам одного из источников, проводимая проверка уже встретила сопротивление со стороны ряда стран, не желающих предоставлять полные данные. Как отмечала Financial Times, решение начать проверку последовало после требования канцлера ФРГ Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран Евросоюза Киеву."Европейская внешнеполитическая служба не проводит никакого аудита вооружений, поставленных государствами-членами после начала полномасштабной и незаконной агрессии России против Украины в феврале 2022 года. Государства-члены несут ответственность за поставку военной техники", - сообщил собеседник агентства.Канцлер Германии ранее заявлял, что странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь Украине, как это уже сделала Германия. Он напомнил, что в текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено 8 миллиардов евро на военную поддержку Киева. При этом Шольц добавил, что запланированные большинством стран-членов ЕС объемы поставок оружия для Украины "слишком малы". Политик уточнил, что Берлин запросил у Брюсселя информацию о бюджетах стран ЕС, чтобы располагать более конкретными цифрами к следующему заседанию Европейского совета.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240117/audit-1921770471.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евросоюз, в мире, украина, европейская внешнеполитическая служба, нато, германия, вооруженные силы украины