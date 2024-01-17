https://ria.ru/20240117/audit-1921770471.html

Итальянский эксперт назвал цель аудита поставок вооружений Киеву

Итальянский эксперт назвал цель аудита поставок вооружений Киеву - РИА Новости, 17.01.2024

Итальянский эксперт назвал цель аудита поставок вооружений Киеву

Проводимый Брюсселем аудит в отношении поставленного Киеву членами ЕС вооружения может быть направлен на оказание давления на сопротивляющиеся поставкам страны... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:12

2024-01-17T08:12

2024-01-17T08:12

специальная военная операция на украине

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РИМ, 17 янв – РИА Новости. Проводимый Брюсселем аудит в отношении поставленного Киеву членами ЕС вооружения может быть направлен на оказание давления на сопротивляющиеся поставкам страны и выяснение имеющихся у каждой столицы запасов, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani). Во вторник газета Financial Times со ссылкой на осведомленных дипломатов Евросоюза сообщила, что Брюссель проводит аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения, проверка проходит на фоне заявлений о том, что ряд европейских столиц отправили на Украину меньше оружия, чем могли. По словам одного из источников, проводимая проверка уже встретила сопротивление со стороны ряда стран, не желающих предоставлять полные данные. "Результаты аудита могут быть направлены на оказание давления на сопротивляющиеся страны, такие как Венгрия и Словакия. Более того, скорее всего, таким образом на европейском уровне станет известно не только о фактических поставках, но и о типе вооружений. Это также стало бы косвенным способом получить информацию о наличии оружия в отдельных странах-членах ЕС", - сказал Грациани. По его словам, данную проверку следует также рассматривать в свете экономического кризиса в Европе, "поскольку не все страны могут вносить свой вклад", и избирательной кампании перед летними выборами в Европарламент. "В некоторых странах, таких как Германия и Франция, могут утвердиться партии евроскептиков, которые склонны пересмотреть вопрос отправки оружия", - пояснил эксперт. Как отмечала Financial Times, решение начать проверку последовало после требования канцлера ФРГ Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран Евросоюза Киеву. Шольц ранее заявил, что странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь Украине, как это уже сделала Германия. Он напомнил, что в текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено 8 миллиардов евро на военную поддержку Киева. При этом Шольц добавил, что запланированные большинством стран-членов ЕС объемы поставок оружия для Украины "слишком малы". Политик уточнил, что Берлин запросил у Брюсселя информацию о бюджетах стран ЕС, чтобы располагать более конкретными цифрами к следующему заседанию Европейского совета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240115/obstanovka-1921009558.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, евросоюз, тиберио грациани, нато, европарламент, италия