https://ria.ru/20240117/ataka-1921958621.html

Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 17.01.2024

Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах (ВМС) сообщило о том, что судно в 60 морских милях к юго-востоку от города... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T23:31

2024-01-17T23:31

2024-01-17T23:31

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах (ВМС) сообщило о том, что судно в 60 морских милях к юго-востоку от города Аден в Йемене было атаковано БПЛА. "UKMTO получило сведения об инциденте в 60 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен... Беспилотный воздушный аппарат нанес удар по левому борту судна", - говорится в сообщении на сайте управления. Отмечается, что на борту судна после атаки начался пожар, его уже потушили. По информации агентства Рейтер, которое ссылается на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, был атакован сухогруз под флагом Маршалловых Островов. На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

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в мире, йемен, сша, аден, джо байден, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла