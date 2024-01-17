https://ria.ru/20240117/ashera-1921833474.html

В Дагестане потребовали разобраться с местной певицей за откровенный наряд

В Дагестане потребовали разобраться с местной певицей за откровенный наряд - РИА Новости, 17.01.2024

В Дагестане потребовали разобраться с местной певицей за откровенный наряд

Булач Чанкалаев, советник мэра Махачкалы и общественный деятель, призвал родных дагестанской певицы Ашеры разобраться с ней за чересчур откровенный наряд на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:19

2024-01-17T14:19

2024-01-17T14:58

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Булач Чанкалаев, советник мэра Махачкалы и общественный деятель, призвал родных дагестанской певицы Ашеры разобраться с ней за чересчур откровенный наряд на сцене. "Это, что за бомбита вышла петь на сцену чуть ли не раздетая? Еще поет на аварском языке. Неужели у нее нет родственников или же близких людей?! Если есть, то разберитесь со своей близкой, пока жизнь не разобралась с ней сама. Никакой совести нет", — возмутился Чанкалаев в своем телеграм-канале.Накануне в местных пабликах разместили ролики, на которых артистка выступает на сцене в блестящем обтягивающем мини-платье. Наряд настолько подчеркнул формы исполнительницы, что некоторые назвали ее "Дагестанской Ким Кардашьян".Пользователи более консервативных взглядов осудили девушку за выбор платья. По их мнению, оно чересчур откровенное и вызывающее. "Стыдно смотреть на нее", "Нет слов", "Где ее отец?" — высказались недовольные. Певица почти сразу ответила недоброжелателям, разместив пост на своей странице в Instagram*."Посмотрела на себя со стороны еще раз. Убедилась, что я выгляжу шикарно! Спасибо всем!" – написала Ашера, прикрепив к тексту ролик с того самого концерта. По информации ряда СМИ, Ашере 30 лет. В юности она некоторое время жила в ОАЭ. Последнее время артистка выступала на корпоративах и банкетах в родном Дагестане. Правда, в более сдержанных образах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230912/bloger-1895962289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

махачкала, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, оаэ, скандал