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Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС - РИА Новости, 17.01.2024
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21:03 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/argentina-1921944324.html
Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС
Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС - РИА Новости, 17.01.2024
Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС
Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям —... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T21:03
2024-01-17T21:03
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
хавьер милей
брикс
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МЕХИКО, 17 янв — РИА Новости. Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям — южноамериканская страна уже является торговым партнером для всех основных и практически всех новых членов организации, заявила на Всемирном экономическом форуме министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино. "Аргентина отклонила приглашение к участию в БРИКС, начиная с текущего января. Мы много изучали этот вопрос и увидели, что это не столько экономическая тема, сколько вопрос политического выравнивания, а Аргентина стремится поддерживать равноудаленность и многосторонность", — заявила Мондино, выступая на давосском форуме. Трансляция ведется на сайте форума. По словам министра, с коммерческой точки зрения участие в БРИКС ничего не принесло бы стране: Аргентина уже "отлично" торгует со всеми странами блока, включая его новых участников. Диана Мондино еще до вступления в должность главы МИД сообщила в соцсетях, что страна в БРИКС не войдет. Буэнос-Айрес не в состоянии внести взнос для вступления в Новый банк развития БРИКС, добавила она. В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент Аргентины Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе, выразив при этом желание встретиться с адресатами.
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), хавьер милей, брикс
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Хавьер Милей, БРИКС
Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС

Министр Мондино: Аргентина не будет участвовать в БРИКС как в политическом союзе

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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МЕХИКО, 17 янв — РИА Новости. Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям — южноамериканская страна уже является торговым партнером для всех основных и практически всех новых членов организации, заявила на Всемирном экономическом форуме министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино.
"Аргентина отклонила приглашение к участию в БРИКС, начиная с текущего января. Мы много изучали этот вопрос и увидели, что это не столько экономическая тема, сколько вопрос политического выравнивания, а Аргентина стремится поддерживать равноудаленность и многосторонность", — заявила Мондино, выступая на давосском форуме. Трансляция ведется на сайте форума.
По словам министра, с коммерческой точки зрения участие в БРИКС ничего не принесло бы стране: Аргентина уже "отлично" торгует со всеми странами блока, включая его новых участников.
Диана Мондино еще до вступления в должность главы МИД сообщила в соцсетях, что страна в БРИКС не войдет. Буэнос-Айрес не в состоянии внести взнос для вступления в Новый банк развития БРИКС, добавила она. В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент Аргентины Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе, выразив при этом желание встретиться с адресатами.
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В миреАргентинаБуэнос-Айрес (город)Хавьер МилейБРИКС
 
 
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