Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС
Министр Мондино: Аргентина не будет участвовать в БРИКС как в политическом союзе
© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
МЕХИКО, 17 янв — РИА Новости. Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям — южноамериканская страна уже является торговым партнером для всех основных и практически всех новых членов организации, заявила на Всемирном экономическом форуме министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино.
"Аргентина отклонила приглашение к участию в БРИКС, начиная с текущего января. Мы много изучали этот вопрос и увидели, что это не столько экономическая тема, сколько вопрос политического выравнивания, а Аргентина стремится поддерживать равноудаленность и многосторонность", — заявила Мондино, выступая на давосском форуме. Трансляция ведется на сайте форума.
По словам министра, с коммерческой точки зрения участие в БРИКС ничего не принесло бы стране: Аргентина уже "отлично" торгует со всеми странами блока, включая его новых участников.
Диана Мондино еще до вступления в должность главы МИД сообщила в соцсетях, что страна в БРИКС не войдет. Буэнос-Айрес не в состоянии внести взнос для вступления в Новый банк развития БРИКС, добавила она. В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент Аргентины Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе, выразив при этом желание встретиться с адресатами.