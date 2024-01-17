https://ria.ru/20240117/arest-1921924545.html

В Москве арестовали учителя, обвиняемого в совращении школьницы

В Москве арестовали учителя, обвиняемого в совращении школьницы - РИА Новости, 17.01.2024

В Москве арестовали учителя, обвиняемого в совращении школьницы

Московского учителя, обвиняемого в совращении школьницы, арестовали, сообщается в Telegram-канале столичного Следственного комитета. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:39

2024-01-17T18:39

2024-01-17T18:51

происшествия

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московского учителя, обвиняемого в совращении школьницы, арестовали, сообщается в Telegram-канале столичного Следственного комитета."27-летнему мужчине, обвиняемому в развратных действиях в отношении несовершеннолетней на юго-востоке Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК продолжается проведение следственных и процессуальных действий", - говорится в сообщении.Вместе с тем, в пресс-службе люблинского суда Москвы РИА Новости рассказали, что речь идет об учителе истории школы №1987. "Люблинский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миргородского Владимира Сергеевича, учителя ГБОУ СОШ "Школа №1987" г. Москвы", - рассказал собеседник агентства.По данным следствия, задержанный с ноября 2023 года по январь 2024 года переписывался со знакомой девочкой 2010 года рождения в мессенджере и совращал ее. О случившемся узнала мать девочки-подростка, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.За совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица в возрасте от 12 до 14 лет историку грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240117/detsad-1921891167.html

https://ria.ru/20240117/taksi-1921849323.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)