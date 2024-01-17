Рейтинг@Mail.ru
Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 17.01.2024 (обновлено: 15:46 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/arest-1921878341.html
Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского
Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского - РИА Новости, 17.01.2024
Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского
Житель Иркутской области в кафе выстрелил в полицейского из пневматического пистолета и нанес ему удары по голове, судом он заключен под стражу, сообщает СУСК... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:45
2024-01-17T15:46
происшествия
иркутская область
россия
черемхово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
ИРКУТСК, 17 янв - РИА Новости. Житель Иркутской области в кафе выстрелил в полицейского из пневматического пистолета и нанес ему удары по голове, судом он заключен под стражу, сообщает СУСК РФ Приангарья. Двадцатилетний житель города Черемхово стал фигурантом уголовного дела после того, как в кафе напал на сотрудника полиции. Ему предъявлено обвинение по статье о применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. "Для выяснения отношений он подошел к одному из посетителей заведения. Достоверно зная, что мужчина является сотрудником полиции, он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, после чего нанес множественные удары по голове… Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты ножи, наручники, три пистолета.
https://ria.ru/20240117/sk-1921770916.html
https://ria.ru/20240116/ufa-1921669844.html
иркутская область
россия
черемхово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, россия, черемхово
Происшествия, Иркутская область, Россия, Черемхово
Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского

Жителя Иркутской области арестовали за нападение на сотрудника полиции в кафе

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 17 янв - РИА Новости. Житель Иркутской области в кафе выстрелил в полицейского из пневматического пистолета и нанес ему удары по голове, судом он заключен под стражу, сообщает СУСК РФ Приангарья.
Двадцатилетний житель города Черемхово стал фигурантом уголовного дела после того, как в кафе напал на сотрудника полиции. Ему предъявлено обвинение по статье о применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Красноярском крае мужчины убили кредитора из Армении из-за долга
Вчера, 08:16
"Для выяснения отношений он подошел к одному из посетителей заведения. Достоверно зная, что мужчина является сотрудником полиции, он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, после чего нанес множественные удары по голове… Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты ножи, наручники, три пистолета.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Уфе подросток похитил сверстника и потребовал выкуп
16 января, 16:21
 
ПроисшествияИркутская областьРоссияЧеремхово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала