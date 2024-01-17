https://ria.ru/20240117/arest-1921878341.html
Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского
Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского - РИА Новости, 17.01.2024
Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского
Житель Иркутской области в кафе выстрелил в полицейского из пневматического пистолета и нанес ему удары по голове, судом он заключен под стражу, сообщает СУСК... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:45
2024-01-17T15:45
2024-01-17T15:46
происшествия
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ИРКУТСК, 17 янв - РИА Новости. Житель Иркутской области в кафе выстрелил в полицейского из пневматического пистолета и нанес ему удары по голове, судом он заключен под стражу, сообщает СУСК РФ Приангарья. Двадцатилетний житель города Черемхово стал фигурантом уголовного дела после того, как в кафе напал на сотрудника полиции. Ему предъявлено обвинение по статье о применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. "Для выяснения отношений он подошел к одному из посетителей заведения. Достоверно зная, что мужчина является сотрудником полиции, он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, после чего нанес множественные удары по голове… Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты ножи, наручники, три пистолета.
https://ria.ru/20240117/sk-1921770916.html
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происшествия, иркутская область, россия, черемхово
Происшествия, Иркутская область, Россия, Черемхово
Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского
Жителя Иркутской области арестовали за нападение на сотрудника полиции в кафе