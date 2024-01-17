Рейтинг@Mail.ru
В Чечне арестовали обвиняемого в жестоком убийстве сельского жителя - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 17.01.2024 (обновлено: 14:40 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/arest-1921862054.html
В Чечне арестовали обвиняемого в жестоком убийстве сельского жителя
В Чечне арестовали обвиняемого в жестоком убийстве сельского жителя - РИА Новости, 17.01.2024
В Чечне арестовали обвиняемого в жестоком убийстве сельского жителя
Суд в Чечне арестовал обвиняемого в жестоком убийстве жителя села Воскресеновское, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:39
2024-01-17T14:40
происшествия
россия
гудермес
рамзан кадыров
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Суд в Чечне арестовал обвиняемого в жестоком убийстве жителя села Воскресеновское, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Видео убийства мужчины стало распространяться в WhatsApp и социальных сетях вечером 14 января. На кадрах в момент убийства находится ребёнок - предположительно, сын убитого. Видео снято самим убийцей, который прикрепил камеру к одежде. Он заходит во двор к жертве, здоровается с ним на чеченском, расспрашивает о здоровье, говорит "у меня для тебя подарок от брата", после чего наносит многочисленные ножевые ранения и уезжает на машине. О задержании подозреваемого, 30-летнего жителя Гудермеса, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 15 января. "По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской республике в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде ареста. Он обвиняется в совершении убийства", - говорится в сообщении. Утоняется, что обвиняемый в ходе допроса дал признательные показания, заявив, что пошел на это из-за неприязненных отношений к 54-летнему жителю села Воскресеновское.
https://ria.ru/20240117/sk-1921770916.html
https://ria.ru/20240111/pyanyy-1920764204.html
россия
гудермес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, гудермес, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Гудермес, Рамзан Кадыров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чечне арестовали обвиняемого в жестоком убийстве сельского жителя

СК: в Чечне арестовали обвиняемого в жестоком убийстве сельского жителя

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Суд в Чечне арестовал обвиняемого в жестоком убийстве жителя села Воскресеновское, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Видео убийства мужчины стало распространяться в WhatsApp и социальных сетях вечером 14 января. На кадрах в момент убийства находится ребёнок - предположительно, сын убитого. Видео снято самим убийцей, который прикрепил камеру к одежде. Он заходит во двор к жертве, здоровается с ним на чеченском, расспрашивает о здоровье, говорит "у меня для тебя подарок от брата", после чего наносит многочисленные ножевые ранения и уезжает на машине. О задержании подозреваемого, 30-летнего жителя Гудермеса, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 15 января.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Красноярском крае мужчины убили кредитора из Армении из-за долга
Вчера, 08:16
"По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской республике в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде ареста. Он обвиняется в совершении убийства", - говорится в сообщении.
Утоняется, что обвиняемый в ходе допроса дал признательные показания, заявив, что пошел на это из-за неприязненных отношений к 54-летнему жителю села Воскресеновское.
Гражданин Киргизии, напавший на ребенка в магазине Мяснов на Новочеркасском бульваре в Москве, во время заседания в Люблинском районном суде - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Москве арестовали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине
11 января, 16:32
 
ПроисшествияРоссияГудермесРамзан КадыровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала