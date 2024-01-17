https://ria.ru/20240117/arest-1921862054.html

В Чечне арестовали обвиняемого в жестоком убийстве сельского жителя

В Чечне арестовали обвиняемого в жестоком убийстве сельского жителя - РИА Новости, 17.01.2024

В Чечне арестовали обвиняемого в жестоком убийстве сельского жителя

Суд в Чечне арестовал обвиняемого в жестоком убийстве жителя села Воскресеновское, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:39

2024-01-17T14:39

2024-01-17T14:40

происшествия

россия

гудермес

рамзан кадыров

следственный комитет россии (ск рф)

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ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Суд в Чечне арестовал обвиняемого в жестоком убийстве жителя села Воскресеновское, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Видео убийства мужчины стало распространяться в WhatsApp и социальных сетях вечером 14 января. На кадрах в момент убийства находится ребёнок - предположительно, сын убитого. Видео снято самим убийцей, который прикрепил камеру к одежде. Он заходит во двор к жертве, здоровается с ним на чеченском, расспрашивает о здоровье, говорит "у меня для тебя подарок от брата", после чего наносит многочисленные ножевые ранения и уезжает на машине. О задержании подозреваемого, 30-летнего жителя Гудермеса, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 15 января. "По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской республике в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде ареста. Он обвиняется в совершении убийства", - говорится в сообщении. Утоняется, что обвиняемый в ходе допроса дал признательные показания, заявив, что пошел на это из-за неприязненных отношений к 54-летнему жителю села Воскресеновское.

https://ria.ru/20240117/sk-1921770916.html

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происшествия, россия, гудермес, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)