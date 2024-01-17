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Суд назначил Amazon оборотный штраф за отсутствие филиала в России - РИА Новости, 17.01.2024
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13:19 17.01.2024 (обновлено: 13:20 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/amazon-1921840802.html
Суд назначил Amazon оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Суд назначил Amazon оборотный штраф за отсутствие филиала в России - РИА Новости, 17.01.2024
Суд назначил Amazon оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании Amazon оборотный штраф свыше 200 миллионов рублей за осуществление деятельности на территории России... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:19
2024-01-17T13:20
происшествия
технологии
amazon
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании Amazon оборотный штраф свыше 200 миллионов рублей за осуществление деятельности на территории России без открытия представительства, передает корреспондент РИА Новости из зала. "Amazon Web Services Inc. признан виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 миллионов 469 тысяч 997 рублей 13 копеек", - огласила решение судья Александра Михалёва. Протокол был составлен за работу в России без филиала, предупреждение Роскомнадзора компания проигнорировала. Amazon Web Services (AWS) — облачный сервис, созданный компанией Amazon в 2006 году. Предоставляет услуги по хранению баз данных, облачному программному обеспечению. Ранее утром суд оштрафовал за аналогичное правонарушение Hetnez online gmb на сумму свыше 117 миллионов рублей, а также назначил штрафы по 6 миллионов рублей компаниям Bluehost и Kamatera Inc.
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происшествия, технологии, amazon, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Технологии, Amazon, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд назначил Amazon оборотный штраф за отсутствие филиала в России

Суд назначил Amazon оборотный штраф в 200 млн руб за отсутствие филиала в РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Amazon
Логотип компании Amazon - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Amazon. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании Amazon оборотный штраф свыше 200 миллионов рублей за осуществление деятельности на территории России без открытия представительства, передает корреспондент РИА Новости из зала.
«
"Amazon Web Services Inc. признан виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 миллионов 469 тысяч 997 рублей 13 копеек", - огласила решение судья Александра Михалёва.
Протокол был составлен за работу в России без филиала, предупреждение Роскомнадзора компания проигнорировала.
Amazon Web Services (AWS) — облачный сервис, созданный компанией Amazon в 2006 году. Предоставляет услуги по хранению баз данных, облачному программному обеспечению.
Ранее утром суд оштрафовал за аналогичное правонарушение Hetnez online gmb на сумму свыше 117 миллионов рублей, а также назначил штрафы по 6 миллионов рублей компаниям Bluehost и Kamatera Inc.
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ПроисшествияТехнологииAmazonРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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