https://ria.ru/20240117/amazon-1921840802.html

Суд назначил Amazon оборотный штраф за отсутствие филиала в России

Суд назначил Amazon оборотный штраф за отсутствие филиала в России - РИА Новости, 17.01.2024

Суд назначил Amazon оборотный штраф за отсутствие филиала в России

Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании Amazon оборотный штраф свыше 200 миллионов рублей за осуществление деятельности на территории России... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:19

2024-01-17T13:19

2024-01-17T13:20

происшествия

технологии

amazon

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании Amazon оборотный штраф свыше 200 миллионов рублей за осуществление деятельности на территории России без открытия представительства, передает корреспондент РИА Новости из зала. "Amazon Web Services Inc. признан виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 миллионов 469 тысяч 997 рублей 13 копеек", - огласила решение судья Александра Михалёва. Протокол был составлен за работу в России без филиала, предупреждение Роскомнадзора компания проигнорировала. Amazon Web Services (AWS) — облачный сервис, созданный компанией Amazon в 2006 году. Предоставляет услуги по хранению баз данных, облачному программному обеспечению. Ранее утром суд оштрафовал за аналогичное правонарушение Hetnez online gmb на сумму свыше 117 миллионов рублей, а также назначил штрафы по 6 миллионов рублей компаниям Bluehost и Kamatera Inc.

https://ria.ru/20231220/shtraf-1916947481.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, технологии, amazon, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)