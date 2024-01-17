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Путин призвал найти средства для создания Фонда реконструкции аэродромов - РИА Новости, 17.01.2024
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16:11 17.01.2024 (обновлено: 16:13 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/aerodrom-1921887344.html
Путин призвал найти средства для создания Фонда реконструкции аэродромов
Путин призвал найти средства для создания Фонда реконструкции аэродромов - РИА Новости, 17.01.2024
Путин призвал найти средства для создания Фонда реконструкции аэродромов
Президент России Владимир Путин, комментируя предложение Минтранса создать фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы, заявил, что это возможно, РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:11
2024-01-17T16:13
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя предложение Минтранса создать фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы, заявил, что это возможно, но надо найти источники финансирования."Этот фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы - это возможный проект, надо над этим просто поработать, понять источники финансирования. А так, в целом, это правильно, согласен", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ, комментируя соответствующее предложение Минтранса.Он добавил, что хозяйство большое - и нужен постоянно действующий надежный источник.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал найти средства для создания Фонда реконструкции аэродромов

Путин прокомментировал предложение о создании фонда для реконструкции аэродромов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя предложение Минтранса создать фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы, заявил, что это возможно, но надо найти источники финансирования.
«
"Этот фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы - это возможный проект, надо над этим просто поработать, понять источники финансирования. А так, в целом, это правильно, согласен", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ, комментируя соответствующее предложение Минтранса.
Он добавил, что хозяйство большое - и нужен постоянно действующий надежный источник.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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