https://ria.ru/20240117/aerodrom-1921887344.html
Путин призвал найти средства для создания Фонда реконструкции аэродромов
Путин призвал найти средства для создания Фонда реконструкции аэродромов - РИА Новости, 17.01.2024
Путин призвал найти средства для создания Фонда реконструкции аэродромов
Президент России Владимир Путин, комментируя предложение Минтранса создать фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы, заявил, что это возможно, РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:11
2024-01-17T16:11
2024-01-17T16:13
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя предложение Минтранса создать фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы, заявил, что это возможно, но надо найти источники финансирования."Этот фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы - это возможный проект, надо над этим просто поработать, понять источники финансирования. А так, в целом, это правильно, согласен", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ, комментируя соответствующее предложение Минтранса.Он добавил, что хозяйство большое - и нужен постоянно действующий надежный источник.
https://ria.ru/20240117/resheniya-1921882537.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал найти средства для создания Фонда реконструкции аэродромов
Путин прокомментировал предложение о создании фонда для реконструкции аэродромов