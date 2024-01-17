https://ria.ru/20240117/aerodrom-1921887344.html

Путин призвал найти средства для создания Фонда реконструкции аэродромов

Путин призвал найти средства для создания Фонда реконструкции аэродромов - РИА Новости, 17.01.2024

Путин призвал найти средства для создания Фонда реконструкции аэродромов

Президент России Владимир Путин, комментируя предложение Минтранса создать фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы, заявил, что это возможно, РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:11

2024-01-17T16:11

2024-01-17T16:13

владимир путин

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя предложение Минтранса создать фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы, заявил, что это возможно, но надо найти источники финансирования."Этот фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы - это возможный проект, надо над этим просто поработать, понять источники финансирования. А так, в целом, это правильно, согласен", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ, комментируя соответствующее предложение Минтранса.Он добавил, что хозяйство большое - и нужен постоянно действующий надежный источник.

https://ria.ru/20240117/resheniya-1921882537.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, россия