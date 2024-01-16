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В районе Ното в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8

В районе Ното в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 16.01.2024

В районе Ното в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на полуострове Ното, пострадавшем от землетрясения и цунами 1 января, сообщило главное метеорологическое управление... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:50

2024-01-16T12:50

2024-01-16T12:58

в мире

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на полуострове Ното, пострадавшем от землетрясения и цунами 1 января, сообщило главное метеорологическое управление Японии.Максимальная сила толчков составила 5 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.Угрозы цунами не объявлялось.

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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году