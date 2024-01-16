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В районе Ното в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 16.01.2024
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12:50 16.01.2024 (обновлено: 12:58 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/zemletryasenie-1921601843.html
В районе Ното в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8
В районе Ното в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 16.01.2024
В районе Ното в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на полуострове Ното, пострадавшем от землетрясения и цунами 1 января, сообщило главное метеорологическое управление... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:50
2024-01-16T12:58
в мире
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на полуострове Ното, пострадавшем от землетрясения и цунами 1 января, сообщило главное метеорологическое управление Японии.Максимальная сила толчков составила 5 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.Угрозы цунами не объявлялось.
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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В районе Ното в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8

На полуострове Ното в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на полуострове Ното, пострадавшем от землетрясения и цунами 1 января, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Максимальная сила толчков составила 5 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Угрозы цунами не объявлялось.
 
В миреЯпонияСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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