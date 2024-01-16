https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921690546.html

"Удастся сбежать". Зеленскому сообщили пугающие новости о ситуации в Киеве

"Удастся сбежать". Зеленскому сообщили пугающие новости о ситуации в Киеве - РИА Новости, 16.01.2024

"Удастся сбежать". Зеленскому сообщили пугающие новости о ситуации в Киеве

Украинские военные могут подняться против президента Владимира Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:33

2024-01-16T17:33

2024-01-16T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

киев

швейцария

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинские военные могут подняться против президента Владимира Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Единственный вопрос заключается в том, убьют ли военные Зеленского в результате переворота или ему удастся сбежать и найти убежище в Швейцарии или Италии", — порассуждал он.По словам эксперта, глава киевского режима начинает терять политическую поддержку внутри своей страны. При этом Соединенным Штатам все равно, что будет с президентом бывшей советской республике в будущем."Украина — это корабль, которые поврежден и не подлежит восстановлению. Он тонет", — резюмировал Джонсон.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.

https://ria.ru/20240116/vsu-1921635780.html

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киев

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в мире, киев, швейцария, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины