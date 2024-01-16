https://ria.ru/20240116/yugra-1921543792.html

В Москве представили стратегию развития Сургутского района Югры

В Москве представили стратегию развития Сургутского района Югры - РИА Новости, 16.01.2024

В Москве представили стратегию развития Сургутского района Югры

Стратегия развития Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшие шесть лет была представлена на форуме "Малая Родина – сила России" в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:34

2024-01-16T08:34

2024-01-16T08:34

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

жилье

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Стратегия развития Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшие шесть лет была представлена на форуме "Малая Родина – сила России" в Москве, сообщил глава района Андрей Трубецкой в Telegram-канале. "Рабочая неделя началась с поездки в Москву на ВДНХ, где проходит Всероссийский муниципальный форум. Рассказал о преимуществах стратегии развития Сургутского района до 2030 года, благодаря которым документ два года подряд признается лучшим на федеральном уровне", - написал Трубецкой. По его словам, в разработке стратегии, в том числе, принимали участие 18 тысяч местных жителей и почти 100 предприятий. Документ был принят в конце 2018 года и обновлен в декабре прошлого года. "План реализации - это 268 мероприятий для достижения 45 показателей, а также объекты в поселениях, которые готовим к строительству, реконструкции, капитальному ремонту", - уточнил глава района. Он добавил, что в рамках стратегии реализуется восемь флагманских проектов. Так, за последние пять лет благодаря проекту "Обеспечение комфортным и доступным жильем" построено 339 тысяч квадратных метров жилья, более семи тысяч человек смогли улучшить свои условия проживания. Очередь на получение жилья сокращена в 3,3 раза, а балки (деревянные дома) были полностью ликвидированы. Помимо этого, в рамках проекта "Обеспечение спортивной инфраструктурой" с 2015 года в муниципалитете построено 55 спортивных объектов, на объекты спорта было направлено 533 миллиона рублей, из них 75% - средства Сургутского района. Также, власти муниципалитета запустили инвестпортал, где представлены 83 инвестплощадки, включая 28 частных. За пять лет на поддержку бизнеса было направлено более 105 миллионов рублей. Число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось в 3,5 раза, налоговые поступления - в 1,5 раза. В общей сложности, по словам Трубецкого, к концу 2023 года бюджет развития Сургутского района вырос в семь раз по сравнению с 2015 годом - с 248,2 миллиона до 1,7 миллиарда рублей.

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, жилье