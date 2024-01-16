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В Москве представили стратегию развития Сургутского района Югры - РИА Новости, 16.01.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
08:34 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/yugra-1921543792.html
В Москве представили стратегию развития Сургутского района Югры
В Москве представили стратегию развития Сургутского района Югры - РИА Новости, 16.01.2024
В Москве представили стратегию развития Сургутского района Югры
Стратегия развития Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшие шесть лет была представлена на форуме "Малая Родина – сила России" в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T08:34
2024-01-16T08:34
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
жилье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Стратегия развития Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшие шесть лет была представлена на форуме "Малая Родина – сила России" в Москве, сообщил глава района Андрей Трубецкой в Telegram-канале. "Рабочая неделя началась с поездки в Москву на ВДНХ, где проходит Всероссийский муниципальный форум. Рассказал о преимуществах стратегии развития Сургутского района до 2030 года, благодаря которым документ два года подряд признается лучшим на федеральном уровне", - написал Трубецкой. По его словам, в разработке стратегии, в том числе, принимали участие 18 тысяч местных жителей и почти 100 предприятий. Документ был принят в конце 2018 года и обновлен в декабре прошлого года. "План реализации - это 268 мероприятий для достижения 45 показателей, а также объекты в поселениях, которые готовим к строительству, реконструкции, капитальному ремонту", - уточнил глава района. Он добавил, что в рамках стратегии реализуется восемь флагманских проектов. Так, за последние пять лет благодаря проекту "Обеспечение комфортным и доступным жильем" построено 339 тысяч квадратных метров жилья, более семи тысяч человек смогли улучшить свои условия проживания. Очередь на получение жилья сокращена в 3,3 раза, а балки (деревянные дома) были полностью ликвидированы. Помимо этого, в рамках проекта "Обеспечение спортивной инфраструктурой" с 2015 года в муниципалитете построено 55 спортивных объектов, на объекты спорта было направлено 533 миллиона рублей, из них 75% - средства Сургутского района. Также, власти муниципалитета запустили инвестпортал, где представлены 83 инвестплощадки, включая 28 частных. За пять лет на поддержку бизнеса было направлено более 105 миллионов рублей. Число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось в 3,5 раза, налоговые поступления - в 1,5 раза. В общей сложности, по словам Трубецкого, к концу 2023 года бюджет развития Сургутского района вырос в семь раз по сравнению с 2015 годом - с 248,2 миллиона до 1,7 миллиарда рублей.
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, жилье
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, Жилье

В Москве представили стратегию развития Сургутского района Югры

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сургутского районаНовостройка в Сургутском районе ХМАО
Новостройка в Сургутском районе ХМАО - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сургутского района
Новостройка в Сургутском районе ХМАО. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Стратегия развития Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшие шесть лет была представлена на форуме "Малая Родина – сила России" в Москве, сообщил глава района Андрей Трубецкой в Telegram-канале.
«
"Рабочая неделя началась с поездки в Москву на ВДНХ, где проходит Всероссийский муниципальный форум. Рассказал о преимуществах стратегии развития Сургутского района до 2030 года, благодаря которым документ два года подряд признается лучшим на федеральном уровне", - написал Трубецкой.
По его словам, в разработке стратегии, в том числе, принимали участие 18 тысяч местных жителей и почти 100 предприятий. Документ был принят в конце 2018 года и обновлен в декабре прошлого года.
"План реализации - это 268 мероприятий для достижения 45 показателей, а также объекты в поселениях, которые готовим к строительству, реконструкции, капитальному ремонту", - уточнил глава района.
Он добавил, что в рамках стратегии реализуется восемь флагманских проектов. Так, за последние пять лет благодаря проекту "Обеспечение комфортным и доступным жильем" построено 339 тысяч квадратных метров жилья, более семи тысяч человек смогли улучшить свои условия проживания. Очередь на получение жилья сокращена в 3,3 раза, а балки (деревянные дома) были полностью ликвидированы.
Помимо этого, в рамках проекта "Обеспечение спортивной инфраструктурой" с 2015 года в муниципалитете построено 55 спортивных объектов, на объекты спорта было направлено 533 миллиона рублей, из них 75% - средства Сургутского района.
Также, власти муниципалитета запустили инвестпортал, где представлены 83 инвестплощадки, включая 28 частных. За пять лет на поддержку бизнеса было направлено более 105 миллионов рублей. Число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось в 3,5 раза, налоговые поступления - в 1,5 раза.
В общей сложности, по словам Трубецкого, к концу 2023 года бюджет развития Сургутского района вырос в семь раз по сравнению с 2015 годом - с 248,2 миллиона до 1,7 миллиарда рублей.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районЖилье
 
 
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