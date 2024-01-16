https://ria.ru/20240116/yemen-1921670899.html

Эксперт рассказал о подоплеке американских и британских атак по Йемену

Эксперт рассказал о подоплеке американских и британских атак по Йемену - РИА Новости, 16.01.2024

Эксперт рассказал о подоплеке американских и британских атак по Йемену

Предстоящие в США и Великобритании выборы являются одной из основных причин, стоящих за решением Вашингтона и Лондона нанести удары по целям в Йемене,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:24

2024-01-16T16:24

2024-01-16T16:24

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Предстоящие в США и Великобритании выборы являются одной из основных причин, стоящих за решением Вашингтона и Лондона нанести удары по целям в Йемене, обстановка на международной арене в ближайшее время может стать еще более взрывоопасной, заявил РИА Новости сирийский политолог Нимруд Сулейман. "Мы видим, как обстановка на международной и региональной политической арене накаляется и становится все более взрывоопасной после военной операции США и Великобритании в Йемене, а также с разрастанием вооруженного противостояния между Израилем и ливанским движением "Хезболлах". Практически главной причиной этой эскалации являются предстоящие в США в следующем ноябре президентские выборы и выборы в Великобритании, которые должны пройти через несколько месяцев", - считает Сулейман, проживающий в Чикаго и являющийся членом московской переговорной платформы сирийской оппозиции. США и Великобритания нанесли удары по целям в Йемене на фоне призывов Китая и России не допускать эскалации в ближневосточном регионе и искать дипломатические пути урегулирования, напомнил эксперт. По его мнению, расклад сил на международной арене станет еще более сложным и конфликтным после того, как Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. Ситуация дополнительно усугубилась после недавних выборов главы администрации Тайваня, где победу одержал председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии, считает Сулейман. "Мир проходит некую рубежную черту, переходя от однополярного порядка к многополярному. В связи с этим встает вопрос о том, произойдет ли это посредством дипломатического диалога, выгодного всему миру, или вооруженным путем. Как представляется, сейчас все движется к военному решению", - заключил эксперт. С началом войны Израиля в палестинском секторе Газа в октябре 2023 года правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном движение "Ансар Алла" (хуситы) заняло активную позицию по противостоянию Израилю, войдя в так называемую шиитскую "ось сопротивления". Обстрелы хуситами кораблей, которые направляются в порты Израиля или принадлежат его гражданам, стали регулярными, в результате чего мировые компании по морским перевозкам стали отказываться от использования маршрутов в Красном море вблизи йеменских берегов. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства". Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920936560.html

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в мире, сша, израиль, великобритания, джо байден, хезболла, ансар алла, оон, военная операция сша и британии в йемене