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В Йемене сообщили о заморозке реализации "дорожной карты" под эгидой ООН - РИА Новости, 16.01.2024
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13:30 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/yemen-1921612086.html
В Йемене сообщили о заморозке реализации "дорожной карты" под эгидой ООН
В Йемене сообщили о заморозке реализации "дорожной карты" под эгидой ООН - РИА Новости, 16.01.2024
В Йемене сообщили о заморозке реализации "дорожной карты" под эгидой ООН
"Дорожная карта" о шагах по достижению мира в Йемене заморожена из-за атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), передает агентство Рейтер... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:30
2024-01-16T13:30
в мире
йемен
красное море
сша
айдарус аз-зубейди
ансар алла
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Дорожная карта" о шагах по достижению мира в Йемене заморожена из-за атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), передает агентство Рейтер со ссылкой на главу правящего на юге Йемена сепаратистского Переходного совета Айдаруса аз-Зубейди. "Дорожная карта" посланника ООН в Йемене продвигалась вперед, но атаки хуситов на Красном море заморозили политическую ситуацию, и теперь она может рухнуть", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, аз-Зубейди назвал "слабым" альянс США и других стран по защите Красного моря и Аденского залива, поскольку в него не входят региональные партнеры - Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. "Баб-эль-Мандебский пролив представляет интерес для всего мира и региона, поэтому региональное вмешательство является ключевым", - приводит агентство слова аз-Зубейди. В декабре специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил, что стороны конфликта достигли договоренности по осуществлению мер, которые включают в себя соблюдение режима прекращения огня, охватывающего весь Йемен, шаги по улучшению условий жизни йеменцев и подготовку к возобновлению инклюзивного политического процесса под эгидой ООН. Он назвал выработанную "дорожную карту" важным шагом, чтобы двигаться к будущему, отвечающему законным чаяниям всех йеменцев. Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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в мире, йемен, красное море, сша, айдарус аз-зубейди, ансар алла, оон
В мире, Йемен, Красное море, США, Айдарус аз-Зубейди, Ансар Алла, ООН
В Йемене сообщили о заморозке реализации "дорожной карты" под эгидой ООН

Реализацию дорожной карты по Йемену под эгидой ООН заморозили из-за атак хуситов

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Дорожная карта" о шагах по достижению мира в Йемене заморожена из-за атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), передает агентство Рейтер со ссылкой на главу правящего на юге Йемена сепаратистского Переходного совета Айдаруса аз-Зубейди.
"Дорожная карта" посланника ООН в Йемене продвигалась вперед, но атаки хуситов на Красном море заморозили политическую ситуацию, и теперь она может рухнуть", - говорится в сообщении агентства.
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Кроме того, аз-Зубейди назвал "слабым" альянс США и других стран по защите Красного моря и Аденского залива, поскольку в него не входят региональные партнеры - Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.
"Баб-эль-Мандебский пролив представляет интерес для всего мира и региона, поэтому региональное вмешательство является ключевым", - приводит агентство слова аз-Зубейди.
В декабре специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил, что стороны конфликта достигли договоренности по осуществлению мер, которые включают в себя соблюдение режима прекращения огня, охватывающего весь Йемен, шаги по улучшению условий жизни йеменцев и подготовку к возобновлению инклюзивного политического процесса под эгидой ООН. Он назвал выработанную "дорожную карту" важным шагом, чтобы двигаться к будущему, отвечающему законным чаяниям всех йеменцев.
Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
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В миреЙеменКрасное мореСШААйдарус аз-ЗубейдиАнсар АллаООН
 
 
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