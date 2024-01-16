В Йемене сообщили о заморозке реализации "дорожной карты" под эгидой ООН
Реализацию дорожной карты по Йемену под эгидой ООН заморозили из-за атак хуситов
© AP PhotoБойцы-хуситы
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Дорожная карта" о шагах по достижению мира в Йемене заморожена из-за атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), передает агентство Рейтер со ссылкой на главу правящего на юге Йемена сепаратистского Переходного совета Айдаруса аз-Зубейди.
"Дорожная карта" посланника ООН в Йемене продвигалась вперед, но атаки хуситов на Красном море заморозили политическую ситуацию, и теперь она может рухнуть", - говорится в сообщении агентства.
Кроме того, аз-Зубейди назвал "слабым" альянс США и других стран по защите Красного моря и Аденского залива, поскольку в него не входят региональные партнеры - Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.
"Баб-эль-Мандебский пролив представляет интерес для всего мира и региона, поэтому региональное вмешательство является ключевым", - приводит агентство слова аз-Зубейди.
В декабре специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил, что стороны конфликта достигли договоренности по осуществлению мер, которые включают в себя соблюдение режима прекращения огня, охватывающего весь Йемен, шаги по улучшению условий жизни йеменцев и подготовку к возобновлению инклюзивного политического процесса под эгидой ООН. Он назвал выработанную "дорожную карту" важным шагом, чтобы двигаться к будущему, отвечающему законным чаяниям всех йеменцев.
Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.