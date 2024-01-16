https://ria.ru/20240116/wildberries-1921667707.html

Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления

Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления - РИА Новости, 16.01.2024

Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления

Wildberries для защиты от случайных покупок ввел функцию отмены заказа соответствующей кнопкой – она позволяет отказаться от доставки в первый час после... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:13

2024-01-16T16:13

2024-01-16T16:13

общество

wildberries

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Wildberries для защиты от случайных покупок ввел функцию отмены заказа соответствующей кнопкой – она позволяет отказаться от доставки в первый час после оформления заказа или до момента начала сборки, рассказали РИА Новости в компании. В конце декабря площадка объявила, что начала тестировать такую опцию. Ранее, в октябре, маркетплейс также в рамках защиты от случайных заказов добавил опцию дополнительного подтверждения покупок по биометрии. Покупатели могут выбрать один из способов аутентификации - с помощью технологий Touch ID и Face ID (и их аналогов на Android) или пин-кода. "15 января Wildberries запустила функцию отмены заказа соответствующей кнопкой, которая появляется на сайте и в мобильном приложении в разделе "Доставки" после оформления заказа. На первом этапе опция стала доступна для пользователей, которые покупают товары по постоплате. В будущем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех клиентов", - говорится в сообщении компании. Отменить заказ можно в первый час после его оформления или до момента, пока продавец не начал сборку – в зависимости от того, что наступит раньше. На первом этапе опция будет доступна только для товаров продавцов, которые хранят продукцию на собственных складах. "Новая функция поможет пользователям минимизировать случайные заказы: если клиент выбрал не тот адрес, сделал заказ случайно или ошибся с количеством позиций. Опция будет полезна и продавцам Wildberries: они смогут сократить затраты на логистику – не придется возить товары со склада в пункт выдачи и обратно при ошибочном заказе пользователя", - отмечается в сообщении. В Wildberries уточнили, что кнопка отмены заказа появится в мобильном приложении после обновления до последней версии, на сайте же покупателям опция доступна сразу. Покупатели, которые делают покупки по предоплате, тоже могут отменить заказ — для этого им нужно обратиться на электронную почту компании. В будущем у них тоже появится возможность отмены по кнопке на сайте и в приложении.

https://ria.ru/20231115/wildberries-1909646271.html

https://ria.ru/20230626/wildberries-1880441797.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, wildberries, россия