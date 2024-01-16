https://ria.ru/20240116/vybory-1921711106.html
Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США
Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США - РИА Новости, 16.01.2024
Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США
Президент РФ Владимир Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США через голосование по почте. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:54
2024-01-16T18:54
2024-01-16T18:54
россия
сша
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США через голосование по почте. "Наверное, можно все сфальсифицировать. Так, как в Штатах фальсифицировали предыдущие выборы. Через голосование по почте. Ну, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики и все", — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, в мире
Россия, США, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США
Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США через голосование по почте
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США через голосование по почте.
"Наверное, можно все сфальсифицировать. Так, как в Штатах фальсифицировали предыдущие выборы. Через голосование по почте. Ну, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики и все", — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.