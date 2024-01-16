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Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США - РИА Новости, 16.01.2024
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18:54 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/vybory-1921711106.html
Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США
Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США - РИА Новости, 16.01.2024
Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США
Президент РФ Владимир Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США через голосование по почте. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:54
2024-01-16T18:54
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США через голосование по почте. "Наверное, можно все сфальсифицировать. Так, как в Штатах фальсифицировали предыдущие выборы. Через голосование по почте. Ну, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики и все", — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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россия, сша, владимир путин, в мире
Россия, США, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США

Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США через голосование по почте

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США через голосование по почте.
"Наверное, можно все сфальсифицировать. Так, как в Штатах фальсифицировали предыдущие выборы. Через голосование по почте. Ну, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики и все", — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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Год выбора
2 января, 08:00
 
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