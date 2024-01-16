https://ria.ru/20240116/vybory-1921711106.html

Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США

Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США - РИА Новости, 16.01.2024

Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США

Президент РФ Владимир Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США через голосование по почте. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:54

2024-01-16T18:54

2024-01-16T18:54

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США через голосование по почте. "Наверное, можно все сфальсифицировать. Так, как в Штатах фальсифицировали предыдущие выборы. Через голосование по почте. Ну, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики и все", — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

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россия, сша, владимир путин, в мире