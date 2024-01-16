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Умер бывший первый секретарь ЦК компартии Эстонской ССР Вайно Вяльяс - РИА Новости, 16.01.2024
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16:20 16.01.2024
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Умер бывший первый секретарь ЦК компартии Эстонской ССР Вайно Вяльяс
Умер бывший первый секретарь ЦК компартии Эстонской ССР Вайно Вяльяс - РИА Новости, 16.01.2024
Умер бывший первый секретарь ЦК компартии Эстонской ССР Вайно Вяльяс
В Эстонии скончался бывший первый секретарь ЦК компартии ЭССР Вайно Вяльяс, сообщил во вторник портал государственного телерадиовещания ERR. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:20
2024-01-16T16:20
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. В Эстонии скончался бывший первый секретарь ЦК компартии ЭССР Вайно Вяльяс, сообщил во вторник портал государственного телерадиовещания ERR. "На 93-м году жизни скончался скончался бывший первый секретарь ЦК компартии ЭССР и советский дипломат Вайно Вяльяс", - говорится в сообщении. Соболезнования в связи со смертью Вяльяса выразил президент Эстонии Алар Карис. Вяльяс в 1955 году окончил Тартуский государственный университет. С 1949 года был на комсомольской работе. С 1980 по 1988 год он находился на дипломатической работе - был послом СССР в Венесуэле, Тринидаде и Тобаго и Никарагуа. С 1988 по 1990 год возглавлял компартию Эстонии. В 1988 году Вяльяс отстаивал принятие Декларации о суверенитете, которая провозглашала верховенство законов Эстонской ССР над законами СССР. С 1992 по 1995 год был председателем Эстонской демократической рабочей партии.
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в мире, эстония, ссср
В мире, Эстония, СССР
Умер бывший первый секретарь ЦК компартии Эстонской ССР Вайно Вяльяс

Экс-первый секретарь ЦК компартии Эстонской ССР Вяльяс умер на 93-м году жизни

CC BY-SA 4.0 / Яан Кюннап / Вайно Вяльяс
Вайно Вяльяс - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Яан Кюннап /
Вайно Вяльяс. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. В Эстонии скончался бывший первый секретарь ЦК компартии ЭССР Вайно Вяльяс, сообщил во вторник портал государственного телерадиовещания ERR.
"На 93-м году жизни скончался скончался бывший первый секретарь ЦК компартии ЭССР и советский дипломат Вайно Вяльяс", - говорится в сообщении. Соболезнования в связи со смертью Вяльяса выразил президент Эстонии Алар Карис.
Вяльяс в 1955 году окончил Тартуский государственный университет. С 1949 года был на комсомольской работе. С 1980 по 1988 год он находился на дипломатической работе - был послом СССР в Венесуэле, Тринидаде и Тобаго и Никарагуа. С 1988 по 1990 год возглавлял компартию Эстонии.
В 1988 году Вяльяс отстаивал принятие Декларации о суверенитете, которая провозглашала верховенство законов Эстонской ССР над законами СССР. С 1992 по 1995 год был председателем Эстонской демократической рабочей партии.
 
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