https://ria.ru/20240116/vulkan-1921462781.html

Огонь поглотил дома. В Исландии разверзлась земная кора

Огонь поглотил дома. В Исландии разверзлась земная кора - РИА Новости, 16.01.2024

Огонь поглотил дома. В Исландии разверзлась земная кора

На полуострове Рейкьянес — уже второе за месяц извержение вулкана. Власти эвакуировали целый поселок. О том, с чем связано повышение сейсмической и... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:03

наука

земля - риа наука

вулканы

исландия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921400889_0:258:3181:2047_1920x0_80_0_0_ee97ffbe513e4bff98e9ecf786dd8bff.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. На полуострове Рейкьянес — уже второе за месяц извержение вулкана. Власти эвакуировали целый поселок. О том, с чем связано повышение сейсмической и вулканической активности в регионе и насколько это опасно, — в материале РИА Новости.На границе плитОстров Исландия — одно из самых активных с геологической точки зрения мест в мире. За последние сто лет здесь произошло более 40 извержений, а мелкие и средние землетрясения регистрируют ежедневно. Дело в том, что тут проходит Срединно-Атлантический хребет, разделяющий Северо-Американскую и Евразийскую литосферные плиты.Под действием конвективных потоков мантии эти плиты раздвигаются со скоростью примерно 2,5 сантиметра в год. В центре хребта сформировалась рифтовая зона — расходящийся глубинный разлом, по которому к основанию литосферы поднимается горячий мантийный материал. Там породы плавятся, образуя огромные очаги базальтовой магмы.На юго-западе Исландии, на полуострове Рейкьянес, Срединно-Атлантический разлом выходит на сушу. Земная кора здесь очень тонкая, и любые тектонические подвижки создают трещины, которые тут же заполняются базальтовым расплавом. При достижении им поверхности происходит извержение.Вулканы-трещиныВулканы Рейкьянеса не похожи на привычные, конусообразные. Это вулканы трещинного типа. Лава изливается не из центрального жерла, а вдоль трещин, открывающихся каждый раз в новом месте. Поэтому говорят не об извержении какого-то конкретного вулкана, а об активизации той или иной трещинной системы.На полуострове таких систем три: Свартсейнги — на северо-западе, Фаградальсфьядль — в центре и Крисювик — на юго-востоке. Разделение очень условное. Так, во время предыдущего извержения в декабре одни СМИ сообщали об активизации системы Свартсейнги, а другие — Фаградальсфьядля.Нынешний эпизод — уже пятый за три года. Предыдущие были в марте 2021-го, августе 2022-го, июле и декабре 2023-го. А до этого извержений не случалось 815 лет. В целом же вулканическая активность в регионе, по данным геологов, началась около ста тысяч лет назад, в последний ледниковый период. Первые извержения происходили еще под толщей ледников.Ледниковый щит и сегодня покрывает часть Исландии, вулканам приходится в буквальном смысле пробивать себе путь. Подледные извержения обычно сопровождаются мощными взрывами, а также выбросами газов и пеплового материала. В апреле 2010 года из-за подледного вулкана Эйяфьядлайёкюдль на пять дней закрыли воздушное сообщение над всей Северной Европой.На полуострове Рейкьянес ледников нет, и извержения здесь более спокойные. В трещинной магматической системе энергия распределяется вдоль всего разлома. К тому же базальтовая лава очень жидкая. Выходя на поверхность, она растекается в стороны, не закупоривая магматические каналы.Трудность в том, что лава может прорваться в неожиданном месте. Причем ситуация, как правило, меняется очень быстро. Например, в марте 2021-го образовались одна небольшая трещина и временное жерло над ней. Затем появился второй центр. К апрелю уже действовало шесть жерловых систем вдоль главной трещины вулкана, а в самую активную фазу их было восемь.И вот опятьВ этот раз, как и раньше, извержению предшествовало усиление сейсмической активности. В субботу, 13 января, метеорологическая служба Исландии зафиксировала множество мелких землетрясений на полуострове Рейкьянес. Приняли решение об эвакуации людей из рыбацкого поселка Гриндавик.Во время предыдущего извержения в декабре всех жителей — 3800 человек — тоже вывезли. Кроме того, закрыли популярный курорт "Голубая лагуна".До Рейкяьвика оттуда 40 километров. Власти заявили, что столице Исландии ничто не угрожает.В восемь утра в воскресенье в 450 метрах от Гриндавика открылась первая трещина. Защитная дамба из земли и камня, построенная заранее, оттеснила первую порцию лавы. Однако к полудню на окраине поселка возникла вторая трещина. К вечеру она удлинилась более чем на сто метров и достигла домов. Поднялось раскаленное облако оранжевого дыма. Единственную дорогу перерезал поток лавы.После этого Агентство гражданской защиты Исландии повысило уровень опасности в районе до наивысшего — чрезвычайного. То есть происходящее представляет непосредственную угрозу для людей, инфраструктуры и окружающей среды.Сейчас, по сообщениям с места событий, потоки лавы замедляются. Однако геофизические данные указывают на увеличение давления магмы на глубине. Значит, возможно новое извержение. Некоторые ученые полагают, что вулканическая активность в этом регионе растянется на годы.

исландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

земля - риа наука, вулканы, исландия