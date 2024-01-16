Рейтинг@Mail.ru
Огонь поглотил дома. В Исландии разверзлась земная кора - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 16.01.2024 (обновлено: 08:03 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/vulkan-1921462781.html
Огонь поглотил дома. В Исландии разверзлась земная кора
Огонь поглотил дома. В Исландии разверзлась земная кора - РИА Новости, 16.01.2024
Огонь поглотил дома. В Исландии разверзлась земная кора
На полуострове Рейкьянес — уже второе за месяц извержение вулкана. Власти эвакуировали целый поселок. О том, с чем связано повышение сейсмической и... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T08:00
2024-01-16T08:03
наука
земля - риа наука
вулканы
исландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921400889_0:258:3181:2047_1920x0_80_0_0_ee97ffbe513e4bff98e9ecf786dd8bff.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. На полуострове Рейкьянес — уже второе за месяц извержение вулкана. Власти эвакуировали целый поселок. О том, с чем связано повышение сейсмической и вулканической активности в регионе и насколько это опасно, — в материале РИА Новости.На границе плитОстров Исландия — одно из самых активных с геологической точки зрения мест в мире. За последние сто лет здесь произошло более 40 извержений, а мелкие и средние землетрясения регистрируют ежедневно. Дело в том, что тут проходит Срединно-Атлантический хребет, разделяющий Северо-Американскую и Евразийскую литосферные плиты.Под действием конвективных потоков мантии эти плиты раздвигаются со скоростью примерно 2,5 сантиметра в год. В центре хребта сформировалась рифтовая зона — расходящийся глубинный разлом, по которому к основанию литосферы поднимается горячий мантийный материал. Там породы плавятся, образуя огромные очаги базальтовой магмы.На юго-западе Исландии, на полуострове Рейкьянес, Срединно-Атлантический разлом выходит на сушу. Земная кора здесь очень тонкая, и любые тектонические подвижки создают трещины, которые тут же заполняются базальтовым расплавом. При достижении им поверхности происходит извержение.Вулканы-трещиныВулканы Рейкьянеса не похожи на привычные, конусообразные. Это вулканы трещинного типа. Лава изливается не из центрального жерла, а вдоль трещин, открывающихся каждый раз в новом месте. Поэтому говорят не об извержении какого-то конкретного вулкана, а об активизации той или иной трещинной системы.На полуострове таких систем три: Свартсейнги — на северо-западе, Фаградальсфьядль — в центре и Крисювик — на юго-востоке. Разделение очень условное. Так, во время предыдущего извержения в декабре одни СМИ сообщали об активизации системы Свартсейнги, а другие — Фаградальсфьядля.Нынешний эпизод — уже пятый за три года. Предыдущие были в марте 2021-го, августе 2022-го, июле и декабре 2023-го. А до этого извержений не случалось 815 лет. В целом же вулканическая активность в регионе, по данным геологов, началась около ста тысяч лет назад, в последний ледниковый период. Первые извержения происходили еще под толщей ледников.Ледниковый щит и сегодня покрывает часть Исландии, вулканам приходится в буквальном смысле пробивать себе путь. Подледные извержения обычно сопровождаются мощными взрывами, а также выбросами газов и пеплового материала. В апреле 2010 года из-за подледного вулкана Эйяфьядлайёкюдль на пять дней закрыли воздушное сообщение над всей Северной Европой.На полуострове Рейкьянес ледников нет, и извержения здесь более спокойные. В трещинной магматической системе энергия распределяется вдоль всего разлома. К тому же базальтовая лава очень жидкая. Выходя на поверхность, она растекается в стороны, не закупоривая магматические каналы.Трудность в том, что лава может прорваться в неожиданном месте. Причем ситуация, как правило, меняется очень быстро. Например, в марте 2021-го образовались одна небольшая трещина и временное жерло над ней. Затем появился второй центр. К апрелю уже действовало шесть жерловых систем вдоль главной трещины вулкана, а в самую активную фазу их было восемь.И вот опятьВ этот раз, как и раньше, извержению предшествовало усиление сейсмической активности. В субботу, 13 января, метеорологическая служба Исландии зафиксировала множество мелких землетрясений на полуострове Рейкьянес. Приняли решение об эвакуации людей из рыбацкого поселка Гриндавик.Во время предыдущего извержения в декабре всех жителей — 3800 человек — тоже вывезли. Кроме того, закрыли популярный курорт "Голубая лагуна".До Рейкяьвика оттуда 40 километров. Власти заявили, что столице Исландии ничто не угрожает.В восемь утра в воскресенье в 450 метрах от Гриндавика открылась первая трещина. Защитная дамба из земли и камня, построенная заранее, оттеснила первую порцию лавы. Однако к полудню на окраине поселка возникла вторая трещина. К вечеру она удлинилась более чем на сто метров и достигла домов. Поднялось раскаленное облако оранжевого дыма. Единственную дорогу перерезал поток лавы.После этого Агентство гражданской защиты Исландии повысило уровень опасности в районе до наивысшего — чрезвычайного. То есть происходящее представляет непосредственную угрозу для людей, инфраструктуры и окружающей среды.Сейчас, по сообщениям с места событий, потоки лавы замедляются. Однако геофизические данные указывают на увеличение давления магмы на глубине. Значит, возможно новое извержение. Некоторые ученые полагают, что вулканическая активность в этом регионе растянется на годы.
исландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Владислав Стрекопытов
Владислав Стрекопытов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921400889_426:0:3155:2047_1920x0_80_0_0_9d96067bf38d2e0fe940a9287dd118d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля - риа наука, вулканы, исландия
Наука, Земля - РИА Наука, вулканы, Исландия
Огонь поглотил дома. В Исландии разверзлась земная кора

Извержение вулкана в Исландии связано с активизацией глубинного разлома

© AFP 2024 / HALLDOR KOLBEINSИзвержения вулкана недалеко от исландского города Гриндавик
Извержения вулкана недалеко от исландского города Гриндавик - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AFP 2024 / HALLDOR KOLBEINS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. На полуострове Рейкьянес — уже второе за месяц извержение вулкана. Власти эвакуировали целый поселок. О том, с чем связано повышение сейсмической и вулканической активности в регионе и насколько это опасно, — в материале РИА Новости.

На границе плит

Остров Исландия — одно из самых активных с геологической точки зрения мест в мире. За последние сто лет здесь произошло более 40 извержений, а мелкие и средние землетрясения регистрируют ежедневно. Дело в том, что тут проходит Срединно-Атлантический хребет, разделяющий Северо-Американскую и Евразийскую литосферные плиты.
Под действием конвективных потоков мантии эти плиты раздвигаются со скоростью примерно 2,5 сантиметра в год. В центре хребта сформировалась рифтовая зона — расходящийся глубинный разлом, по которому к основанию литосферы поднимается горячий мантийный материал. Там породы плавятся, образуя огромные очаги базальтовой магмы.
На юго-западе Исландии, на полуострове Рейкьянес, Срединно-Атлантический разлом выходит на сушу. Земная кора здесь очень тонкая, и любые тектонические подвижки создают трещины, которые тут же заполняются базальтовым расплавом. При достижении им поверхности происходит извержение.
© Иллюстрация РИА Новости . iStock/PeterHermesFurianПоложение полуострова Рейкьянес на границе литосферных плит
Положение полуострова Рейкьянес на границе литосферных плит - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Иллюстрация РИА Новости . iStock/PeterHermesFurian
Положение полуострова Рейкьянес на границе литосферных плит

Вулканы-трещины

Вулканы Рейкьянеса не похожи на привычные, конусообразные. Это вулканы трещинного типа. Лава изливается не из центрального жерла, а вдоль трещин, открывающихся каждый раз в новом месте. Поэтому говорят не об извержении какого-то конкретного вулкана, а об активизации той или иной трещинной системы.
На полуострове таких систем три: Свартсейнги — на северо-западе, Фаградальсфьядль — в центре и Крисювик — на юго-востоке. Разделение очень условное. Так, во время предыдущего извержения в декабре одни СМИ сообщали об активизации системы Свартсейнги, а другие — Фаградальсфьядля.
Нынешний эпизод — уже пятый за три года. Предыдущие были в марте 2021-го, августе 2022-го, июле и декабре 2023-го. А до этого извержений не случалось 815 лет. В целом же вулканическая активность в регионе, по данным геологов, началась около ста тысяч лет назад, в последний ледниковый период. Первые извержения происходили еще под толщей ледников.
Ледниковый щит и сегодня покрывает часть Исландии, вулканам приходится в буквальном смысле пробивать себе путь. Подледные извержения обычно сопровождаются мощными взрывами, а также выбросами газов и пеплового материала. В апреле 2010 года из-за подледного вулкана Эйяфьядлайёкюдль на пять дней закрыли воздушное сообщение над всей Северной Европой.
На полуострове Рейкьянес ледников нет, и извержения здесь более спокойные. В трещинной магматической системе энергия распределяется вдоль всего разлома. К тому же базальтовая лава очень жидкая. Выходя на поверхность, она растекается в стороны, не закупоривая магматические каналы.
Трудность в том, что лава может прорваться в неожиданном месте. Причем ситуация, как правило, меняется очень быстро. Например, в марте 2021-го образовались одна небольшая трещина и временное жерло над ней. Затем появился второй центр. К апрелю уже действовало шесть жерловых систем вдоль главной трещины вулкана, а в самую активную фазу их было восемь.

И вот опять

В этот раз, как и раньше, извержению предшествовало усиление сейсмической активности. В субботу, 13 января, метеорологическая служба Исландии зафиксировала множество мелких землетрясений на полуострове Рейкьянес. Приняли решение об эвакуации людей из рыбацкого поселка Гриндавик.
© https://vafri.is/quake/Повышенная сейсмическая активность в районе полуострова Рейкьянес по данным метеорологической службы Исландии. Информация на 15 января 2024 года
Повышенная сейсмическая активность в районе полуострова Рейкьянес по данным Метеорологической службы Исландии. Информация на 15 января 2024-го
© https://vafri.is/quake/
Повышенная сейсмическая активность в районе полуострова Рейкьянес по данным метеорологической службы Исландии. Информация на 15 января 2024 года
Во время предыдущего извержения в декабре всех жителей — 3800 человек — тоже вывезли. Кроме того, закрыли популярный курорт "Голубая лагуна".
До Рейкяьвика оттуда 40 километров. Власти заявили, что столице Исландии ничто не угрожает.
В восемь утра в воскресенье в 450 метрах от Гриндавика открылась первая трещина. Защитная дамба из земли и камня, построенная заранее, оттеснила первую порцию лавы. Однако к полудню на окраине поселка возникла вторая трещина. К вечеру она удлинилась более чем на сто метров и достигла домов. Поднялось раскаленное облако оранжевого дыма. Единственную дорогу перерезал поток лавы.
После этого Агентство гражданской защиты Исландии повысило уровень опасности в районе до наивысшего — чрезвычайного. То есть происходящее представляет непосредственную угрозу для людей, инфраструктуры и окружающей среды.
© AFP 2024 / HALLDOR KOLBEINSИзвержение вулкана недалеко от исландского города Гриндавик
Извержения вулкана недалеко от исландского города Гриндавик - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AFP 2024 / HALLDOR KOLBEINS
Извержение вулкана недалеко от исландского города Гриндавик
Сейчас, по сообщениям с места событий, потоки лавы замедляются. Однако геофизические данные указывают на увеличение давления магмы на глубине. Значит, возможно новое извержение. Некоторые ученые полагают, что вулканическая активность в этом регионе растянется на годы.
 
НаукаЗемля - РИА НаукавулканыИсландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала