https://ria.ru/20240116/vtb-1921643473.html

В ВТБ обсуждают обратный сплит

В ВТБ обсуждают обратный сплит - РИА Новости, 16.01.2024

В ВТБ обсуждают обратный сплит

ВТБ думает над проведением консолидации акций (обратный сплит), обсуждение на начальном этапе, на проработку этого вопроса может уйти весь текущий год, заявил... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:15

2024-01-16T15:15

2024-01-16T15:15

экономика

втб

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ВТБ думает над проведением консолидации акций (обратный сплит), обсуждение на начальном этапе, на проработку этого вопроса может уйти весь текущий год, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Номинал каждой акции ВТБ - одна копейка, а уставный капитал банка состоит из почти 27 триллионов ценных бумаг. "Это обсуждение на начальном этапе, но мы зафиксировали большой интерес к этой теме... Ни нам, как эмитентам, ни акционерам неудобно работать с таким мелким номиналом акций… Но в любом случае это вопрос общего собрания акционеров", - ответил Пьянов на соответствующий вопрос в кулуарах международной выставки-форума "Россия". "Я думаю, весь год уйдет на проработку (этого вопроса - ред.)", - добавил он.

https://ria.ru/20240116/tsb-1921636495.html

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2024

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экономика, втб