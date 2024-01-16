https://ria.ru/20240116/vsu-1921747013.html

"Они прячутся". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ

"Они прячутся". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024

"Они прячутся". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ

Украинцы укрываются от военной службы и не хотят вступать в ряды ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Daniel Davis /... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T23:29

2024-01-16T23:29

2024-01-16T23:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинцы укрываются от военной службы и не хотят вступать в ряды ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Daniel Davis / Deep Dive."ВСУ не успевают восполнять потери. Дело не только в том, что никого не осталось, но и многие прячутся, избегая службы", — отметил он.По словам полковника, миллионы украинцев уже покинули страну, а другие живут в крайней нищете и отчаянии. Макгрегор полагает, что режим президента Владимира Зеленского нацелен на полное уничтожение Украины.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее генерал Валерий Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921725653.html

https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921690546.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато