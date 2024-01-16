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"Они прячутся". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/vsu-1921747013.html
"Они прячутся". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ
"Они прячутся". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
"Они прячутся". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ
Украинцы укрываются от военной службы и не хотят вступать в ряды ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Daniel Davis /... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T23:29
2024-01-16T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинцы укрываются от военной службы и не хотят вступать в ряды ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Daniel Davis / Deep Dive."ВСУ не успевают восполнять потери. Дело не только в том, что никого не осталось, но и многие прячутся, избегая службы", — отметил он.По словам полковника, миллионы украинцев уже покинули страну, а другие живут в крайней нищете и отчаянии. Макгрегор полагает, что режим президента Владимира Зеленского нацелен на полное уничтожение Украины.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее генерал Валерий Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921725653.html
https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921690546.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
"Они прячутся". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ

Макгрегор: украинцы отказываются добровольно идти на фронт

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинцы укрываются от военной службы и не хотят вступать в ряды ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Daniel Davis / Deep Dive.
"ВСУ не успевают восполнять потери. Дело не только в том, что никого не осталось, но и многие прячутся, избегая службы", — отметил он.
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По словам полковника, миллионы украинцев уже покинули страну, а другие живут в крайней нищете и отчаянии. Макгрегор полагает, что режим президента Владимира Зеленского нацелен на полное уничтожение Украины.
На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее генерал Валерий Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.
ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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