https://ria.ru/20240116/vsu-1921635780.html

"Со всех сторон". Солдаты ВСУ забили тревогу из-за ЧП под Купянском

"Со всех сторон". Солдаты ВСУ забили тревогу из-за ЧП под Купянском - РИА Новости, 16.01.2024

"Со всех сторон". Солдаты ВСУ забили тревогу из-за ЧП под Купянском

Солдаты ВСУ жалуются на нарастающее давление со стороны российских войск на Купянском направлении, передает телеканал BFM TV. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:53

2024-01-16T14:53

2024-01-16T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Солдаты ВСУ жалуются на нарастающее давление со стороны российских войск на Купянском направлении, передает телеканал BFM TV."Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей", — признался украинский военный по фамилии Промин.В репортаже отмечается, что на Купянском направлении идут интенсивные бои, при этом погодные условия продолжают ухудшаться."Это выматывает, ребята больше не выдерживают. Дождь, грязь, холод и, конечно, потери", — рассказал другой военнослужащий.В рядах ВСУ также пожаловались, что их сограждане стали постепенно забывать о происходящем на передовой, а внимание Запада ослабевает еще быстрее.Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Потери противника составили до 160 солдат, три танка, два из которых — Leopard 2, и два пикапа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html

https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины