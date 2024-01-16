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"Со всех сторон". Солдаты ВСУ забили тревогу из-за ЧП под Купянском - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 16.01.2024 (обновлено: 15:20 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/vsu-1921635780.html
"Со всех сторон". Солдаты ВСУ забили тревогу из-за ЧП под Купянском
"Со всех сторон". Солдаты ВСУ забили тревогу из-за ЧП под Купянском - РИА Новости, 16.01.2024
"Со всех сторон". Солдаты ВСУ забили тревогу из-за ЧП под Купянском
Солдаты ВСУ жалуются на нарастающее давление со стороны российских войск на Купянском направлении, передает телеканал BFM TV. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:53
2024-01-16T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Солдаты ВСУ жалуются на нарастающее давление со стороны российских войск на Купянском направлении, передает телеканал BFM TV."Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей", — признался украинский военный по фамилии Промин.В репортаже отмечается, что на Купянском направлении идут интенсивные бои, при этом погодные условия продолжают ухудшаться."Это выматывает, ребята больше не выдерживают. Дождь, грязь, холод и, конечно, потери", — рассказал другой военнослужащий.В рядах ВСУ также пожаловались, что их сограждане стали постепенно забывать о происходящем на передовой, а внимание Запада ослабевает еще быстрее.Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Потери противника составили до 160 солдат, три танка, два из которых — Leopard 2, и два пикапа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html
https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
"Со всех сторон". Солдаты ВСУ забили тревогу из-за ЧП под Купянском

BFMTV: ВСУ пожаловались на растущее давление ВС России на Купянском направлении

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Солдаты ВСУ жалуются на нарастающее давление со стороны российских войск на Купянском направлении, передает телеканал BFM TV.
"Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей", — признался украинский военный по фамилии Промин.
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В репортаже отмечается, что на Купянском направлении идут интенсивные бои, при этом погодные условия продолжают ухудшаться.
"Это выматывает, ребята больше не выдерживают. Дождь, грязь, холод и, конечно, потери", — рассказал другой военнослужащий.
В рядах ВСУ также пожаловались, что их сограждане стали постепенно забывать о происходящем на передовой, а внимание Запада ослабевает еще быстрее.
Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Потери противника составили до 160 солдат, три танка, два из которых — Leopard 2, и два пикапа.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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