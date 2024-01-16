"Выбивают украинцев": ВСУ заявили о катастрофе в Крынках
Представитель ВСУ Гуменюк назвала плацдарм в Крынках болезненным сегментом
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские войска наносят мощные удары по плацдарму ВСУ в Крынках Херсонской области, делая его "болезненным сегментом", такое признание сделала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" полковник Наталия Гуменюк, ее слова приводит украинское издание "Обозреватель".
"Что касается ситуации в Крынках, это, конечно, очень болезненный сегмент, поскольку враг мощно жмет туда огнем", — пожаловалась она.
По словам Гуменюк, российские войска обстреливают позиции ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, танков, но чаще всего используют дроны. Удары России направлены на то, чтобы сделать невозможным снабжение украинского плацдарма на левом берегу Днепра и выбить оттуда все силы ВСУ, предположила она.
В начале января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявлял, что командование ВСУ отправляет солдат на плацдарм в Крынках на заранее обреченные бои.
Как рассказал в декабре президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.