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"Выбивают украинцев": ВСУ заявили о катастрофе в Крынках - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:36 16.01.2024 (обновлено: 07:22 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/vsu-1921535069.html
"Выбивают украинцев": ВСУ заявили о катастрофе в Крынках
"Выбивают украинцев": ВСУ заявили о катастрофе в Крынках - РИА Новости, 16.01.2024
"Выбивают украинцев": ВСУ заявили о катастрофе в Крынках
Российские войска наносят мощные удары по плацдарму ВСУ в Крынках Херсонской области, делая его "болезненным сегментом", такое признание сделала начальник... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:36
2024-01-16T07:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские войска наносят мощные удары по плацдарму ВСУ в Крынках Херсонской области, делая его "болезненным сегментом", такое признание сделала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" полковник Наталия Гуменюк, ее слова приводит украинское издание "Обозреватель"."Что касается ситуации в Крынках, это, конечно, очень болезненный сегмент, поскольку враг мощно жмет туда огнем", — пожаловалась она.По словам Гуменюк, российские войска обстреливают позиции ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, танков, но чаще всего используют дроны. Удары России направлены на то, чтобы сделать невозможным снабжение украинского плацдарма на левом берегу Днепра и выбить оттуда все силы ВСУ, предположила она.В начале января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявлял, что командование ВСУ отправляет солдат на плацдарм в Крынках на заранее обреченные бои.Как рассказал в декабре президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
https://ria.ru/20240116/kiev-1921529701.html
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безопасность, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
"Выбивают украинцев": ВСУ заявили о катастрофе в Крынках

Представитель ВСУ Гуменюк назвала плацдарм в Крынках болезненным сегментом

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские войска наносят мощные удары по плацдарму ВСУ в Крынках Херсонской области, делая его "болезненным сегментом", такое признание сделала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" полковник Наталия Гуменюк, ее слова приводит украинское издание "Обозреватель".
"Что касается ситуации в Крынках, это, конечно, очень болезненный сегмент, поскольку враг мощно жмет туда огнем", — пожаловалась она.
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По словам Гуменюк, российские войска обстреливают позиции ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, танков, но чаще всего используют дроны. Удары России направлены на то, чтобы сделать невозможным снабжение украинского плацдарма на левом берегу Днепра и выбить оттуда все силы ВСУ, предположила она.
В начале января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявлял, что командование ВСУ отправляет солдат на плацдарм в Крынках на заранее обреченные бои.
Как рассказал в декабре президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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