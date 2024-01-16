https://ria.ru/20240116/vsu-1921535069.html

"Выбивают украинцев": ВСУ заявили о катастрофе в Крынках

"Выбивают украинцев": ВСУ заявили о катастрофе в Крынках - РИА Новости, 16.01.2024

"Выбивают украинцев": ВСУ заявили о катастрофе в Крынках

Российские войска наносят мощные удары по плацдарму ВСУ в Крынках Херсонской области, делая его "болезненным сегментом", такое признание сделала начальник... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T05:36

2024-01-16T05:36

2024-01-16T07:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские войска наносят мощные удары по плацдарму ВСУ в Крынках Херсонской области, делая его "болезненным сегментом", такое признание сделала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" полковник Наталия Гуменюк, ее слова приводит украинское издание "Обозреватель"."Что касается ситуации в Крынках, это, конечно, очень болезненный сегмент, поскольку враг мощно жмет туда огнем", — пожаловалась она.По словам Гуменюк, российские войска обстреливают позиции ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, танков, но чаще всего используют дроны. Удары России направлены на то, чтобы сделать невозможным снабжение украинского плацдарма на левом берегу Днепра и выбить оттуда все силы ВСУ, предположила она.В начале января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявлял, что командование ВСУ отправляет солдат на плацдарм в Крынках на заранее обреченные бои.Как рассказал в декабре президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.

https://ria.ru/20240116/kiev-1921529701.html

https://ria.ru/20240116/mask-1921523949.html

россия

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины