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В Воронеже прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 16.01.2024
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07:03 16.01.2024 (обновлено: 10:34 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/voronezh-1921538200.html
В Воронеже прогремел еще один взрыв
В Воронеже прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 16.01.2024
В Воронеже прогремел еще один взрыв
Ещё один взрыв прогремел в северной части Воронежа под утро в понедельник, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:03
2024-01-16T10:34
воронеж
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Ещё один взрыв прогремел в северной части Воронежа под утро в понедельник, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны сообщило, что ПВО в ночь на 16 января с 01.50 до 02.50 сбила три украинских беспилотника над территорией Воронежской области. Сильный взрыв произошел в Коминтерновском районе около 5.00 мск. В домах задрожали стёкла, сработали сигнализации автомобилей.
https://ria.ru/20240116/voronezh-1921535349.html
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воронеж, воронежская область, происшествия
Воронеж, Воронежская область, Происшествия
В Воронеже прогремел еще один взрыв

В северной части Воронежа под утро в понедельник прогремел еще один взрыв

© Фото : Вадим Кстенин/TelegramСотрудники СК РФ на месте налета украинских беспилотников в Воронеже
Сотрудники СК РФ на месте налета украинских беспилотников в Воронеже - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Вадим Кстенин/Telegram
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Ещё один взрыв прогремел в северной части Воронежа под утро в понедельник, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее Минобороны сообщило, что ПВО в ночь на 16 января с 01.50 до 02.50 сбила три украинских беспилотника над территорией Воронежской области.
Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Воронеже заказали партию окон для квартир, пострадавших при атаке БПЛА
05:50
Сильный взрыв произошел в Коминтерновском районе около 5.00 мск. В домах задрожали стёкла, сработали сигнализации автомобилей.
 
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