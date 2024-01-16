https://ria.ru/20240116/voronezh-1921538200.html
В Воронеже прогремел еще один взрыв
В Воронеже прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 16.01.2024
В Воронеже прогремел еще один взрыв
Ещё один взрыв прогремел в северной части Воронежа под утро в понедельник, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:03
2024-01-16T07:03
2024-01-16T10:34
воронеж
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Ещё один взрыв прогремел в северной части Воронежа под утро в понедельник, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны сообщило, что ПВО в ночь на 16 января с 01.50 до 02.50 сбила три украинских беспилотника над территорией Воронежской области. Сильный взрыв произошел в Коминтерновском районе около 5.00 мск. В домах задрожали стёкла, сработали сигнализации автомобилей.
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воронеж, воронежская область, происшествия
Воронеж, Воронежская область, Происшествия
В Воронеже прогремел еще один взрыв
В северной части Воронежа под утро в понедельник прогремел еще один взрыв