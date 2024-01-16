https://ria.ru/20240116/volontery-1921527774.html

ЛДПР подготовила инициативу о статусе и льготах для волонтеров спецоперации

ЛДПР подготовила инициативу о статусе и льготах для волонтеров спецоперации - РИА Новости, 16.01.2024

ЛДПР подготовила инициативу о статусе и льготах для волонтеров спецоперации

Партия ЛДПР по итогам форума содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" подготовила проект о статусе и льготах для волонтеров СВО, рассказал РИА... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T02:22

2024-01-16T02:22

2024-01-16T02:22

москва

леонид слуцкий (политик)

лдпр

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Партия ЛДПР по итогам форума содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" подготовила проект о статусе и льготах для волонтеров СВО, рассказал РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" прошел в Москве 13 января. Он был организован ЛДПР совместно с общественной волонтёрской организацией "Рокот-Центр 33". "Сразу же по итогам форума подготовили инициативу об определении статуса волонтёра СВО и предоставлении таким людям дополнительных льгот и компенсаций, если они пострадали в ходе своей значимой работы… Мы предлагаем освободить граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью, содействующей СВО, от оплаты проезда по платным дорогам", – сказал Слуцкий. По словам лидера ЛДПР, участники форума провели обстоятельную дискуссию, которая помогла расставить приоритеты и выработать несколько ключевых направлений, по которым нужна законодательная поддержка. "Сами волонтёры отметили сложность в доставке (гуманитарной помощи). Одна из сессий на форуме была посвящена именно логистике. Расходы на проезд достаточно высокие, при этом перед волонтёрами встает выбор между платной дорогой или дополнительными медикаментами и вещами для бойцов", - отметил Слуцкий.

https://radiosputnik.ru/20240110/putin-1920490265.html

https://ria.ru/20231229/uchastki-1918985073.html

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москва, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество