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ЛДПР подготовила инициативу о статусе и льготах для волонтеров спецоперации - РИА Новости, 16.01.2024
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02:22 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/volontery-1921527774.html
ЛДПР подготовила инициативу о статусе и льготах для волонтеров спецоперации
ЛДПР подготовила инициативу о статусе и льготах для волонтеров спецоперации - РИА Новости, 16.01.2024
ЛДПР подготовила инициативу о статусе и льготах для волонтеров спецоперации
Партия ЛДПР по итогам форума содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" подготовила проект о статусе и льготах для волонтеров СВО, рассказал РИА... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T02:22
2024-01-16T02:22
москва
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Партия ЛДПР по итогам форума содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" подготовила проект о статусе и льготах для волонтеров СВО, рассказал РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" прошел в Москве 13 января. Он был организован ЛДПР совместно с общественной волонтёрской организацией "Рокот-Центр 33". "Сразу же по итогам форума подготовили инициативу об определении статуса волонтёра СВО и предоставлении таким людям дополнительных льгот и компенсаций, если они пострадали в ходе своей значимой работы… Мы предлагаем освободить граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью, содействующей СВО, от оплаты проезда по платным дорогам", – сказал Слуцкий. По словам лидера ЛДПР, участники форума провели обстоятельную дискуссию, которая помогла расставить приоритеты и выработать несколько ключевых направлений, по которым нужна законодательная поддержка. "Сами волонтёры отметили сложность в доставке (гуманитарной помощи). Одна из сессий на форуме была посвящена именно логистике. Расходы на проезд достаточно высокие, при этом перед волонтёрами встает выбор между платной дорогой или дополнительными медикаментами и вещами для бойцов", - отметил Слуцкий.
https://radiosputnik.ru/20240110/putin-1920490265.html
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москва, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество
Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество
ЛДПР подготовила инициативу о статусе и льготах для волонтеров спецоперации

Слуцкий: в ЛДПР подготовили инициативу о статусе и льготах для волонтеров СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании форума "Плечом к плечу" в Красногорске
Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании форума Плечом к плечу в Красногорске - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании форума "Плечом к плечу" в Красногорске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Партия ЛДПР по итогам форума содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" подготовила проект о статусе и льготах для волонтеров СВО, рассказал РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.
Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" прошел в Москве 13 января. Он был организован ЛДПР совместно с общественной волонтёрской организацией "Рокот-Центр 33".
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"Сразу же по итогам форума подготовили инициативу об определении статуса волонтёра СВО и предоставлении таким людям дополнительных льгот и компенсаций, если они пострадали в ходе своей значимой работы… Мы предлагаем освободить граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью, содействующей СВО, от оплаты проезда по платным дорогам", – сказал Слуцкий.
По словам лидера ЛДПР, участники форума провели обстоятельную дискуссию, которая помогла расставить приоритеты и выработать несколько ключевых направлений, по которым нужна законодательная поддержка.
"Сами волонтёры отметили сложность в доставке (гуманитарной помощи). Одна из сессий на форуме была посвящена именно логистике. Расходы на проезд достаточно высокие, при этом перед волонтёрами встает выбор между платной дорогой или дополнительными медикаментами и вещами для бойцов", - отметил Слуцкий.
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