У депутатов Госдумы нет отпусков, заявил Володин
Володин: у депутатов ГД нет отпусков, у них есть работа в регионах
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. У депутатов Госдумы нет отпусков, у них есть работа в регионах, отпуска есть в конгрессе США и называются там каникулы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Коллеги, у нас нет отпусков. Отпуска есть в конгрессе США и называются там каникулы. А у нас работа в регионах, новогодние праздники - первое - второе января. А с третьего надо быть на работе, а тот, кто этому не следует, перестает быть депутатом", - сказал Володин на первом пленарном заседании.
В пример Володин привел лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова: "Посмотрите на Геннадия Андреевича Зюганова, он работает без выходных, без отпусков, без праздников". Также он поставил в пример главу фракции "Единая Россия" Владимира Васильева и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого: "А Слуцкий, какую активность набрал, мы за него переживаем, по регионам постоянно".
"Сергей Михайлович Миронов, посмотрите его командировки. Только что был в Белгородской области, обсуждали. Алексей Геннадьевич Нечаев вливается в наш коллектив, понимая, что здесь конкуренция намного жестче, чем в бизнесе, где он достиг огромных успехов", - также отметил спикер нижней палаты.