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"ВКонтакте" полностью восстановила работу - РИА Новости, 16.01.2024
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12:12 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/vkontakte-1921584543.html
"ВКонтакте" полностью восстановила работу
"ВКонтакте" полностью восстановила работу - РИА Новости, 16.01.2024
"ВКонтакте" полностью восстановила работу
Социальная сеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:12
2024-01-16T12:12
общество
технологии
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "ВКонтакте" работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме", - говорится в сообщении. Ранее во вторник число жалоб на работу соцсети, по данным сайта "Сбой.рф", по всей стране превысило 6,5 тысячи. Компания сообщала, что работает над восстановлением доступа.
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общество, технологии
Общество, Технологии
"ВКонтакте" полностью восстановила работу

"ВКонтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"ВКонтакте" работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник число жалоб на работу соцсети, по данным сайта "Сбой.рф", по всей стране превысило 6,5 тысячи. Компания сообщала, что работает над восстановлением доступа.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Telegram появились новые функции
11:56
 
ОбществоТехнологии
 
 
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