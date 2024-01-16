https://ria.ru/20240116/vkontakte-1921584543.html
"ВКонтакте" полностью восстановила работу
"ВКонтакте" полностью восстановила работу - РИА Новости, 16.01.2024
"ВКонтакте" полностью восстановила работу
Социальная сеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:12
2024-01-16T12:12
2024-01-16T12:12
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "ВКонтакте" работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме", - говорится в сообщении. Ранее во вторник число жалоб на работу соцсети, по данным сайта "Сбой.рф", по всей стране превысило 6,5 тысячи. Компания сообщала, что работает над восстановлением доступа.
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общество, технологии
"ВКонтакте" полностью восстановила работу
"ВКонтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"ВКонтакте" работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник число жалоб на работу соцсети, по данным сайта "Сбой.рф", по всей стране превысило 6,5 тысячи. Компания сообщала, что работает над восстановлением доступа.
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