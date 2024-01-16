https://ria.ru/20240116/vef-1921583782.html

На форуме в Давосе заявили о мягкой посадке экономик ЕС и США

На форуме в Давосе заявили о мягкой посадке экономик ЕС и США - РИА Новости, 16.01.2024

На форуме в Давосе заявили о мягкой посадке экономик ЕС и США

Экономики Европейского союза и США смогут совершить "мягкую посадку", тем самым они избегут рецессии, считают экономисты, выступающие на Давосском форуме. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:12

2024-01-16T12:12

2024-01-16T12:12

экономика

давос

сша

евросоюз

мвф

всемирный экономический форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921368582_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_d4f06a7545430dc58ee7c0538006ff75.jpg

ДАВОС, 16 янв - РИА Новости. Экономики Европейского союза и США смогут совершить "мягкую посадку", тем самым они избегут рецессии, считают экономисты, выступающие на Давосском форуме. "Мы в МВФ считаем, что вероятность сценария мягкой посадки значительно возросла, потому что инфляция снизилась без особых потерь с точки зрения экономической активности", - заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат. Глава ЦБ Франции Франсуа Вильруа де Гало отметил, что хотя еще слишком рано объявлять о "победе", повышение процентных ставок до сих пор было весьма успешным. "То, что мы видим по обе стороны Атлантики, пока что является чем-то вроде мягкой посадки", - сказал он. "Мягкая посадка" экономики происходит тогда, когда ее замедления достаточно для того, чтобы обуздать инфляцию и не скатиться в рецессию. По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, за прошедший год ускорилась до 2,9% с 2,4% годовых по итогам ноября. В 2022 году в еврозоне была зафиксирована инфляция в 9,2%. В США годовая инфляция по итогам декабря составила 3,4% против 3,1% месяцем ранее, сообщало на прошлой неделе министерство труда страны. При этом инфляция в США и еврозоне по-прежнему превышает целевой уровень 2%, установленный ФРС и Европейским центральным банком. По оценкам Всемирного банка, в 2023 году рост экономики США составил 2,5%, а рост европейской экономики составил всего 0,4%.

https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html

https://ria.ru/20240115/forum-1920901214.html

давос

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, давос, сша, евросоюз, мвф, всемирный экономический форум