https://ria.ru/20240116/vef-1921583782.html
На форуме в Давосе заявили о мягкой посадке экономик ЕС и США
На форуме в Давосе заявили о мягкой посадке экономик ЕС и США - РИА Новости, 16.01.2024
На форуме в Давосе заявили о мягкой посадке экономик ЕС и США
Экономики Европейского союза и США смогут совершить "мягкую посадку", тем самым они избегут рецессии, считают экономисты, выступающие на Давосском форуме. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:12
2024-01-16T12:12
2024-01-16T12:12
экономика
давос
сша
евросоюз
мвф
всемирный экономический форум
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ДАВОС, 16 янв - РИА Новости. Экономики Европейского союза и США смогут совершить "мягкую посадку", тем самым они избегут рецессии, считают экономисты, выступающие на Давосском форуме. "Мы в МВФ считаем, что вероятность сценария мягкой посадки значительно возросла, потому что инфляция снизилась без особых потерь с точки зрения экономической активности", - заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат. Глава ЦБ Франции Франсуа Вильруа де Гало отметил, что хотя еще слишком рано объявлять о "победе", повышение процентных ставок до сих пор было весьма успешным. "То, что мы видим по обе стороны Атлантики, пока что является чем-то вроде мягкой посадки", - сказал он. "Мягкая посадка" экономики происходит тогда, когда ее замедления достаточно для того, чтобы обуздать инфляцию и не скатиться в рецессию. По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, за прошедший год ускорилась до 2,9% с 2,4% годовых по итогам ноября. В 2022 году в еврозоне была зафиксирована инфляция в 9,2%. В США годовая инфляция по итогам декабря составила 3,4% против 3,1% месяцем ранее, сообщало на прошлой неделе министерство труда страны. При этом инфляция в США и еврозоне по-прежнему превышает целевой уровень 2%, установленный ФРС и Европейским центральным банком. По оценкам Всемирного банка, в 2023 году рост экономики США составил 2,5%, а рост европейской экономики составил всего 0,4%.
https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html
https://ria.ru/20240115/forum-1920901214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, давос, сша, евросоюз, мвф, всемирный экономический форум
Экономика, Давос, США, Евросоюз, МВФ, Всемирный экономический форум
На форуме в Давосе заявили о мягкой посадке экономик ЕС и США
Эксперты на ВЭФ заявили о росте вероятности мягкой посадки экономик ЕС и США