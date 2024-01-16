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На Украине арестовали судью по подозрению в помощи уклонистам - РИА Новости, 16.01.2024
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23:19 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ukraine-1921746281.html
На Украине арестовали судью по подозрению в помощи уклонистам
На Украине арестовали судью по подозрению в помощи уклонистам - РИА Новости, 16.01.2024
На Украине арестовали судью по подозрению в помощи уклонистам
Судья из Одесской области Александр Боярский арестован по подозрению в причастности к коррупционной схеме, позволявшей мужчинам призывного возраста избегать... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T23:19
2024-01-16T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Судья из Одесской области Александр Боярский арестован по подозрению в причастности к коррупционной схеме, позволявшей мужчинам призывного возраста избегать мобилизации, у него есть возможность внесения залога в размере почти 28 тысяч долларов, сообщает украинский Центр противодействия коррупции. "Судью Белгород-Днестровского суда Одесской области Александра Боярского, разоблаченного на причастности к схеме, позволявшей мужчинам призывного возраста избегать мобилизации и выезжать за пределы Украины, взяли под стражу. Судья сможет выйти на свободу, если внесет 1,06 миллиона гривен (почти 28 тысяч долларов) залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра. По данным центра, Боярский в 2022 году задекларировал свыше 3 миллионов гривен (79,2 тысячи долларов) на счетах в банках. Кроме того, он владеет более 100 тысячами долларов и почти 46 тысячами евро. Уточняется, что Боярский, по данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), причастен к коррупционной схеме, которая предусматривала принятие судебных решений о лишении родительских прав матерей в пользу мужчин, чтобы они избегали мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
На Украине арестовали судью по подозрению в помощи уклонистам

На Украине арестовали судью Боярского по подозрению в помощи уклонистам

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Судья из Одесской области Александр Боярский арестован по подозрению в причастности к коррупционной схеме, позволявшей мужчинам призывного возраста избегать мобилизации, у него есть возможность внесения залога в размере почти 28 тысяч долларов, сообщает украинский Центр противодействия коррупции.
"Судью Белгород-Днестровского суда Одесской области Александра Боярского, разоблаченного на причастности к схеме, позволявшей мужчинам призывного возраста избегать мобилизации и выезжать за пределы Украины, взяли под стражу. Судья сможет выйти на свободу, если внесет 1,06 миллиона гривен (почти 28 тысяч долларов) залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
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По данным центра, Боярский в 2022 году задекларировал свыше 3 миллионов гривен (79,2 тысячи долларов) на счетах в банках. Кроме того, он владеет более 100 тысячами долларов и почти 46 тысячами евро. Уточняется, что Боярский, по данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), причастен к коррупционной схеме, которая предусматривала принятие судебных решений о лишении родительских прав матерей в пользу мужчин, чтобы они избегали мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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