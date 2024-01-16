https://ria.ru/20240116/ukraine-1921630837.html

Украинских военных могут начать лечить наркотиками-психоделиками, пишут СМИ

Украинских военных могут начать лечить наркотиками-психоделиками, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024

Украинских военных могут начать лечить наркотиками-психоделиками, пишут СМИ

В правительственном военном реабилитационном центре Украины рассматривают возможность предоставлять лечение с использованием наркотиками-психоделиками, сообщает РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:33

2024-01-16T14:33

2024-01-16T14:33

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В правительственном военном реабилитационном центре Украины рассматривают возможность предоставлять лечение с использованием наркотиками-психоделиками, сообщает издание Economist. По информации издания, украинские депутаты и чиновники из Минздрава "в целом благожелательно" относятся к идее применения в лечении, например, псилоцибина и МДМА. "Ксения Возницына, директор "Лесной поляны", правительственного реабилитационного центра для военных, считает, что пилотный проект с использованием МДМА и псилоцибина может получить добро в течение шести месяцев", — говорится в сообщении. Однако не все врачи на Украине разделяют именно эту позицию. Так, военный психолог Игорь Холодило считает, что наркотики могут помочь военным отринуть страх смерти, сделав их более эффективными на поле боя. Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины