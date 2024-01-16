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Украинских военных могут начать лечить наркотиками-психоделиками, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ukraine-1921630837.html
Украинских военных могут начать лечить наркотиками-психоделиками, пишут СМИ
Украинских военных могут начать лечить наркотиками-психоделиками, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
Украинских военных могут начать лечить наркотиками-психоделиками, пишут СМИ
В правительственном военном реабилитационном центре Украины рассматривают возможность предоставлять лечение с использованием наркотиками-психоделиками, сообщает РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:33
2024-01-16T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В правительственном военном реабилитационном центре Украины рассматривают возможность предоставлять лечение с использованием наркотиками-психоделиками, сообщает издание Economist. По информации издания, украинские депутаты и чиновники из Минздрава "в целом благожелательно" относятся к идее применения в лечении, например, псилоцибина и МДМА. "Ксения Возницына, директор "Лесной поляны", правительственного реабилитационного центра для военных, считает, что пилотный проект с использованием МДМА и псилоцибина может получить добро в течение шести месяцев", — говорится в сообщении. Однако не все врачи на Украине разделяют именно эту позицию. Так, военный психолог Игорь Холодило считает, что наркотики могут помочь военным отринуть страх смерти, сделав их более эффективными на поле боя. Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинских военных могут начать лечить наркотиками-психоделиками, пишут СМИ

Economist: в украинском реабилитационном центре военных хотят лечить наркотиками

© AP Photo / LIBKOSТранспортировка раненного украинского военного
Транспортировка раненного украинского военного - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Транспортировка раненного украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В правительственном военном реабилитационном центре Украины рассматривают возможность предоставлять лечение с использованием наркотиками-психоделиками, сообщает издание Economist.
По информации издания, украинские депутаты и чиновники из Минздрава "в целом благожелательно" относятся к идее применения в лечении, например, псилоцибина и МДМА.
"Ксения Возницына, директор "Лесной поляны", правительственного реабилитационного центра для военных, считает, что пилотный проект с использованием МДМА и псилоцибина может получить добро в течение шести месяцев", — говорится в сообщении.
Однако не все врачи на Украине разделяют именно эту позицию. Так, военный психолог Игорь Холодило считает, что наркотики могут помочь военным отринуть страх смерти, сделав их более эффективными на поле боя.
Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.
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