https://ria.ru/20240116/ukraina-1921740526.html
Источник: конгресс и офис Байдена пока не пришли к соглашению по Украине
Источник: конгресс и офис Байдена пока не пришли к соглашению по Украине - РИА Новости, 16.01.2024
Источник: конгресс и офис Байдена пока не пришли к соглашению по Украине
Переговоры между республиканцами в Конгрессе и администрацией президента США Джо Байдена по усилению безопасности южной границы и выделению нового... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T22:11
2024-01-16T22:11
2024-01-16T22:21
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Переговоры между республиканцами в Конгрессе и администрацией президента США Джо Байдена по усилению безопасности южной границы и выделению нового финансирования для Украины пока не принесли результатов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее в тот же день Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразил надежду на то, что Конгресс вскоре достигнет договоренности с Белым домом по законопроекту о дополнительном финансировании. "Насколько мне неизвестно, не было принято никакого решения", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о том, завершились ли переговоры между сторонами относительно законопроекта о дополнительном финансировании. Вашингтонская администрация несколько месяцев назад направила в Конгресс запрос о выделении дополнительного бюджетного финансирования в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине. Всего администрация во главе с демократом Байденом хотела бы получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, украина, сша, давос, джо байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Давос, Джо Байден, Владимир Зеленский
Источник: конгресс и офис Байдена пока не пришли к соглашению по Украине
Конгресс и офис Байдена пока не пришли к соглашению финансированию Украины