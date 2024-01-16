Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил, что США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 16.01.2024 (обновлено: 22:22 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921740320.html
Белый дом заявил, что США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины
Белый дом заявил, что США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины - РИА Новости, 16.01.2024
Белый дом заявил, что США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины
США на данном этапе не прорабатывают и не планируют никаких новых пакетов военной помощи Украине, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T22:10
2024-01-16T22:22
сша
украина
в мире
специальная военная операция на украине
россия
джон кирби
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США на данном этапе не прорабатывают и не планируют никаких новых пакетов военной помощи Украине, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Он (пакет 27 декабря - ред.) был последним. Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.Чиновник пояснил, что причиной отсутствия новой военной помощи для Украины является отсутствие бюджетных средств."Вот почему так важно получить одобрение запроса на дополнительное финансирование, чтобы продолжили поставлять данную помощь", - указал он.Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 декабря заявил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет военной помощи на $250 млн, который будет последним в 2023 году. Администрация президента-демократа Джо Байдена направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, однако тот до сих пор не получил одобрения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, в мире, россия, джон кирби, сергей лавров, нато, энтони блинкен
США, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Джон Кирби, Сергей Лавров, НАТО, Энтони Блинкен
Белый дом заявил, что США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины

Кирби заявил, что США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США на данном этапе не прорабатывают и не планируют никаких новых пакетов военной помощи Украине, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Он (пакет 27 декабря - ред.) был последним. Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году
10 января, 08:00
Чиновник пояснил, что причиной отсутствия новой военной помощи для Украины является отсутствие бюджетных средств.
"Вот почему так важно получить одобрение запроса на дополнительное финансирование, чтобы продолжили поставлять данную помощь", - указал он.
Покрытые льдом подсолнухи на поле, Украина - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Украина потеряла свою последнюю драгоценность
10 января, 08:00
Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 декабря заявил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет военной помощи на $250 млн, который будет последним в 2023 году. Администрация президента-демократа Джо Байдена направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, однако тот до сих пор не получил одобрения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо
8 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреРоссияДжон КирбиСергей ЛавровНАТОЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала