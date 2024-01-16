https://ria.ru/20240116/ukraina-1921740320.html

Белый дом заявил, что США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины

Белый дом заявил, что США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины - РИА Новости, 16.01.2024

Белый дом заявил, что США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины

США на данном этапе не прорабатывают и не планируют никаких новых пакетов военной помощи Украине, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T22:10

2024-01-16T22:10

2024-01-16T22:22

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США на данном этапе не прорабатывают и не планируют никаких новых пакетов военной помощи Украине, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Он (пакет 27 декабря - ред.) был последним. Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.Чиновник пояснил, что причиной отсутствия новой военной помощи для Украины является отсутствие бюджетных средств."Вот почему так важно получить одобрение запроса на дополнительное финансирование, чтобы продолжили поставлять данную помощь", - указал он.Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 декабря заявил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет военной помощи на $250 млн, который будет последним в 2023 году. Администрация президента-демократа Джо Байдена направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, однако тот до сих пор не получил одобрения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

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