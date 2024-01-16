https://ria.ru/20240116/ukraina-1921725653.html

"Мини-бомбы". В США испугались реакции Белого дома на провал ВСУ

"Мини-бомбы". В США испугались реакции Белого дома на провал ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024

"Мини-бомбы". В США испугались реакции Белого дома на провал ВСУ

предположил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:24

2024-01-16T20:24

2024-01-16T20:24

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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рэй макговерн

дональд трамп

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты могли бы пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения ВСУ, предположил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Люди в Вашингтоне сумасшедшие по определению, Путин сам назвал их такими. Учитывая все, что я сказал, личную заинтересованность этих людей в том, чтобы не проиграть войну и выборы и не потерять свободу и не попасть в тюрьму, что они, вероятно, сделают? Я очень боюсь, что они прибегнут к мини-ядерным бомбам, вы знаете их мощность составляет десятую часть мощности бомбы, которую мы сбросили на Хиросиму", — выразил мнение он.Эксперт полагает, что для президента США Джо Байдена сложится плохая ситуация, если в ближайшее время ВСУ потерпят поражение. В таком случае американский лидер, скорее всего, проиграет на президентских выборах, а в последствии может оказаться втянут в судебное разбирательство из-за скандала вокруг его сына Хантера Байдена."Россия не терпит никакого унизительного поражения на Украине, а США — да", — резюмировал Макговерн.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921690546.html

https://ria.ru/20240116/vsu-1921635780.html

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в мире, сша, украина, рэй макговерн, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)