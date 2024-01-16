https://ria.ru/20240116/ukraina-1921692437.html

Польша разблокировала один пункт пропуска с Украиной, сообщили в Киеве

Польша разблокировала один пункт пропуска с Украиной, сообщили в Киеве - РИА Новости, 16.01.2024

Польша разблокировала один пункт пропуска с Украиной, сообщили в Киеве

Польские перевозчики разблокировали пункт пропуска "Корчова-Краковец" с Украиной, сообщает во вторник украинская таможенная служба в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:38

2024-01-16T17:38

2024-01-16T17:38

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польша

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Польские перевозчики разблокировали пункт пропуска "Корчова-Краковец" с Украиной, сообщает во вторник украинская таможенная служба в Telegram-канале. Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак ранее во вторник сообщал, что правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта. "Сегодня польские забастовщики разблокировали пункт пропуска "Корчова-Краковец", - говорится в сообщении службы. Уточняется, что в сторону Украины в очереди скопилось порядка 300 грузовиков. При этом оформление и пропуск через границу легковых автомобилей и автобусов осуществляется в обычном режиме. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921656752.html

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в мире, украина, польша, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)