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Выделение Киеву 50 миллиардов евро повлечет сотни тысяч жертв, заявил Фицо - РИА Новости, 16.01.2024
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17:10 16.01.2024 (обновлено: 20:04 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921684515.html
Выделение Киеву 50 миллиардов евро повлечет сотни тысяч жертв, заявил Фицо
Выделение Киеву 50 миллиардов евро повлечет сотни тысяч жертв, заявил Фицо - РИА Новости, 16.01.2024
Выделение Киеву 50 миллиардов евро повлечет сотни тысяч жертв, заявил Фицо
Если ЕС выделит 50 миллиардов евро Украине, это повлечёт сотни тысяч жертв, улучшение переговорной позиции России, а ВСУ точно не продвинутся к Крыму, заявил... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:10
2024-01-16T20:04
в мире
киев
россия
евросоюз
вооруженные силы украины
венгрия
словакия
будапешт
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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Если ЕС выделит 50 миллиардов евро Украине, это повлечёт сотни тысяч жертв, улучшение переговорной позиции России, а ВСУ точно не продвинутся к Крыму, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся с визитом в Будапеште."Что произойдет, если мы выделим Украине 50 миллиардов евро, пересмотрим бюджет ЕС и дадим Украине существенно больше, чем некоторым членам ЕС... С 50 миллиардами евро помощи с обеих сторон будут сотни военных жертв, русские по-прежнему будут контролировать Донецкую и Луганскую области, разумеется, не будет продвижения к Крыму и переговорная позиция России улучшится", - сказал Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Словацкий премьер также повторил ранее высказанную точку зрения, что нынешняя стратегия ЕС по Украине не работает, у конфликта нет военного решения, а Киев не может успешно вести военные действия против РФ.Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
https://ria.ru/20240116/rossiya-1921684753.html
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в мире, киев, россия, евросоюз, вооруженные силы украины, венгрия, словакия, будапешт, роберт фицо, украина, виктор орбан
В мире, Киев, Россия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Венгрия, Словакия, Будапешт, Роберт Фицо, Украина, Виктор Орбан
Выделение Киеву 50 миллиардов евро повлечет сотни тысяч жертв, заявил Фицо

Фицо: выделение Украине 50 миллиардов евро от ЕС повлечет сотни тысяч жертв

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Если ЕС выделит 50 миллиардов евро Украине, это повлечёт сотни тысяч жертв, улучшение переговорной позиции России, а ВСУ точно не продвинутся к Крыму, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся с визитом в Будапеште.
«
"Что произойдет, если мы выделим Украине 50 миллиардов евро, пересмотрим бюджет ЕС и дадим Украине существенно больше, чем некоторым членам ЕС... С 50 миллиардами евро помощи с обеих сторон будут сотни военных жертв, русские по-прежнему будут контролировать Донецкую и Луганскую области, разумеется, не будет продвижения к Крыму и переговорная позиция России улучшится", - сказал Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Словацкий премьер также повторил ранее высказанную точку зрения, что нынешняя стратегия ЕС по Украине не работает, у конфликта нет военного решения, а Киев не может успешно вести военные действия против РФ.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Столтенберг признал, что Россия "активно наступает" на Украине
Вчера, 17:10
 
В миреКиевРоссияЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВенгрияСловакияБудапештРоберт ФицоУкраинаВиктор Орбан
 
 
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