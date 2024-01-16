Выделение Киеву 50 миллиардов евро повлечет сотни тысяч жертв, заявил Фицо
Фицо: выделение Украине 50 миллиардов евро от ЕС повлечет сотни тысяч жертв
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Если ЕС выделит 50 миллиардов евро Украине, это повлечёт сотни тысяч жертв, улучшение переговорной позиции России, а ВСУ точно не продвинутся к Крыму, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся с визитом в Будапеште.
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"Что произойдет, если мы выделим Украине 50 миллиардов евро, пересмотрим бюджет ЕС и дадим Украине существенно больше, чем некоторым членам ЕС... С 50 миллиардами евро помощи с обеих сторон будут сотни военных жертв, русские по-прежнему будут контролировать Донецкую и Луганскую области, разумеется, не будет продвижения к Крыму и переговорная позиция России улучшится", - сказал Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Словацкий премьер также повторил ранее высказанную точку зрения, что нынешняя стратегия ЕС по Украине не работает, у конфликта нет военного решения, а Киев не может успешно вести военные действия против РФ.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.