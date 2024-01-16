https://ria.ru/20240116/ukraina-1921682597.html

Словакия поддержала инициативу Венгрии по финансированию Украины

Словакия поддержала инициативу Венгрии по финансированию Украины - РИА Новости, 16.01.2024

Словакия поддержала инициативу Венгрии по финансированию Украины

Словакия считает предложения Венгрии по изменению бюджета ЕС и макрофинансированию Украины "здравыми и рациональными", заявил премьер-министр Словакии Роберт... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:04

2024-01-16T17:04

2024-01-16T20:14

в мире

словакия

венгрия

украина

евросоюз

роберт фицо

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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Словакия считает предложения Венгрии по изменению бюджета ЕС и макрофинансированию Украины "здравыми и рациональными", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся с визитом в Будапеште."Те предложения, которые премьер-министр (Венгрии Орбан - ред.) сделал и сделает в связи с изменением бюджета ЕС, ещё раз подчеркну, мы считаем здравыми и рациональными", - сказал Фицо на пресс-конференции с Орбаном.По его словам, сейчас Брюссель удерживает большие объемы денег, причитающихся Венгрии, потому что Венгрия "сражается за суверенитет страны".Фицо отметил, что если ЕС хочет добиться согласия всех 27 стран на выделение 50 миллиардов евро "раздельно по годам, как предлагает премьер-министр или единовременно, как премьер-министр не предлагает", необходимо искать компромисс с Будапештом и прислушиваться к его требованиям.Сама Словакия, по словам Фицо, предпочла бы большего количества денег в европейском бюджете на борьбу с нелегальной миграцией, и в этом с Братиславой согласен Будапешт.

https://ria.ru/20240116/rossiya-1921684753.html

словакия

венгрия

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в мире, словакия, венгрия, украина, евросоюз, роберт фицо