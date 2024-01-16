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Словакия поддержала инициативу Венгрии по финансированию Украины - РИА Новости, 16.01.2024
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17:04 16.01.2024 (обновлено: 20:14 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921682597.html
Словакия поддержала инициативу Венгрии по финансированию Украины
Словакия поддержала инициативу Венгрии по финансированию Украины - РИА Новости, 16.01.2024
Словакия поддержала инициативу Венгрии по финансированию Украины
Словакия считает предложения Венгрии по изменению бюджета ЕС и макрофинансированию Украины "здравыми и рациональными", заявил премьер-министр Словакии Роберт... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:04
2024-01-16T20:14
в мире
словакия
венгрия
украина
евросоюз
роберт фицо
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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Словакия считает предложения Венгрии по изменению бюджета ЕС и макрофинансированию Украины "здравыми и рациональными", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся с визитом в Будапеште."Те предложения, которые премьер-министр (Венгрии Орбан - ред.) сделал и сделает в связи с изменением бюджета ЕС, ещё раз подчеркну, мы считаем здравыми и рациональными", - сказал Фицо на пресс-конференции с Орбаном.По его словам, сейчас Брюссель удерживает большие объемы денег, причитающихся Венгрии, потому что Венгрия "сражается за суверенитет страны".Фицо отметил, что если ЕС хочет добиться согласия всех 27 стран на выделение 50 миллиардов евро "раздельно по годам, как предлагает премьер-министр или единовременно, как премьер-министр не предлагает", необходимо искать компромисс с Будапештом и прислушиваться к его требованиям.Сама Словакия, по словам Фицо, предпочла бы большего количества денег в европейском бюджете на борьбу с нелегальной миграцией, и в этом с Братиславой согласен Будапешт.
https://ria.ru/20240116/rossiya-1921684753.html
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в мире, словакия, венгрия, украина, евросоюз, роберт фицо
В мире, Словакия, Венгрия, Украина, Евросоюз, Роберт Фицо
Словакия поддержала инициативу Венгрии по финансированию Украины

Фицо: Словакия считает инициативу Венгрии по финансированию Украины рациональной

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Словакия считает предложения Венгрии по изменению бюджета ЕС и макрофинансированию Украины "здравыми и рациональными", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся с визитом в Будапеште.
«
"Те предложения, которые премьер-министр (Венгрии Орбан - ред.) сделал и сделает в связи с изменением бюджета ЕС, ещё раз подчеркну, мы считаем здравыми и рациональными", - сказал Фицо на пресс-конференции с Орбаном.
По его словам, сейчас Брюссель удерживает большие объемы денег, причитающихся Венгрии, потому что Венгрия "сражается за суверенитет страны".
Фицо отметил, что если ЕС хочет добиться согласия всех 27 стран на выделение 50 миллиардов евро "раздельно по годам, как предлагает премьер-министр или единовременно, как премьер-министр не предлагает", необходимо искать компромисс с Будапештом и прислушиваться к его требованиям.
Сама Словакия, по словам Фицо, предпочла бы большего количества денег в европейском бюджете на борьбу с нелегальной миграцией, и в этом с Братиславой согласен Будапешт.
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В миреСловакияВенгрияУкраинаЕвросоюзРоберт Фицо
 
 
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